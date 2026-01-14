《超高齡社會》新北守護長輩 推24項道安計畫

新北市守護高齡者安全，今年將投入五億四千萬元，推動廿四項道安重點計畫，檢討捷運站生活圈友善步行環境。（記者羅國嘉攝）

投入5.4億 針對公園、醫院周邊路口改善 捷運站生活圈營造友善步行環境

台灣邁入超高齡社會，用路安全面臨新挑戰。新北市長侯友宜昨天主持道路交通安全會報表示，今年將投入五億四千萬元，整合教育、工程、執法、監理、研究發展、緊急救護等六大面向，推動廿四項道安重點計畫，針對樂齡環境、公園、醫院及高齡機構周邊，規劃卅處路口改善工程，以及檢討四十六處捷運站生活圈友善步行環境，守護行人與高齡者的交通安全。

串聯動線斷點、排除路障 提升穿越安全

侯友宜指出，市府已完成二〇二六年道路交通安全整體工作計畫，訂定交通事故與死亡人數等目標值，做為執行與精進依據。新北市六十五歲以上長者超過八十萬人，邁入超高齡社會，市府將加強各道安小組防制力道，尤其針對事故件數成長的十二個行政區，透過事故族群與地點分析，精準投入道安資源與人力，跨局處協助改善。

侯友宜表示，在具體措施上，市府已完成廿四項道安計畫規劃，包括新增二百處行人專用或行人早開時相，檢討四十六處捷運站生活圈友善步行環境，並設置三百處號誌路口幹支道停讓設施，同時針對樂齡環境、公園、醫院及高齡機構周邊，規劃卅處路口改善工程，全面提升行人安全。

捷運三鶯線及萬大線站區周邊 擴大檢討

交通局專委林昭賢說明，捷運生活圈友善步行計畫主要是從捷運站出發，系統性檢視人本通行環境，串聯行人動線斷點、排除人行道路障、提升路口穿越安全，二〇二三至二〇二四年已完成第一階段七十一處捷運站周邊一百公尺範圍主要道路檢討改善，二〇二五至二〇二六年將再擴大檢討捷運三鶯線及萬大線等八十六站周邊二百公尺範圍。

交通局交通安全科長李友欽表示，今年廿四項道安執行計畫包括工程、教育宣導、監理、研究發展、執法及緊急救護等面向，總經費約五億四千萬元。

侯友宜也提到，因應日前台北車站隨機攻擊的公共安全事件，交通局、警察局、消防局與客運業者共同辦理公車行車安全與緊急應變訓練，強化駕駛面對突發狀況的應變能力，打造安全可靠的大眾運輸環境。

