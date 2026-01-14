為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    林國漳礁溪座談 拋升級溫泉小鎮構想

    2026/01/14 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導
    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨到礁溪鄉農會出席基層座談，拋出升級溫泉小鎮構想。（記者王峻祺攝）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨到礁溪鄉農會出席基層座談，拋出升級溫泉小鎮構想，並與議員參選人、現任農會理事長李淑芬交換意見；對於外界關注的鄉長人選，民進黨宜縣黨部主委邱嘉進說，預計農曆年後公布。

    林國漳在邱嘉進陪同下，陸續走訪十二鄉鎮市拜會基層，力求所有參選人團結一致，打贏年底選戰，昨早赴礁溪拜會也是縣議員參選人的李淑芬，並與基層座談。

    林國漳說，礁溪有豐沛溫泉，是一個慢活、適合生活的城市，未來將攜手地方升級這座溫泉小鎮，包括翻轉交通，爭取鐵路高架延伸至頭城、礁溪，並積極推廣二龍河「跪姿龍舟」這項全國唯一的傳統文化特色。

    他指出，為營造礁溪獨有慢活氣息，未來將建構完善步行城市系統，打造綠意與人文兼具的徒步區，爭取污水下水道系統與都市更新，提升環境衛生與水質，並活化老舊空間。

    至於綠營礁溪鄉長人選的布局，邱嘉進說，礁溪人口數成長，議員席次可能會增加一席，牽動地方整體布局，未來鄉長人選勢必要與縣府整體配合，近日已有多位優秀人選被推薦，黨部預計農曆年後就會定案並對外宣布。

