教部拍板校事會議新制 教團意見兩極

全教總及地方工會昨在教育部前召開記者會，譴責教育部解聘及考核辦法修正將嚴重耗損教師的教育熱忱，並使教育行政陷入失能。 （記者塗建榮攝）

教育部拍板中小學校事會議改革案，刪除匿名檢舉，增加初篩會議把關，並研擬平反後之補助機制，家長團體國教盟和全家盟昨發聲明高度肯定；學生團體EdYouth台灣一滴優協會憂心刪除匿名恐引發寒蟬效應；全教總則質疑將嚴重耗損教師的教育熱忱，要求廢除校事會議。

簡明流程圖、QA協助運作

教育部國教署長彭富源表示，已同步完成簡明流程圖與白話QA，協助教師與學校行政人員理解制度運作，盼制度回到完善程序、重建校園信任的初衷。

國教盟與全家盟表示，高度肯定修法採納兩會過去所提「前移預防機制」、「匿名原則不受理」、「校事會議聚焦重大案件」及「主管機關事後監督」等訴求，也呼籲教育部速頒「受理分流檢核表」，成為防濫訴的關鍵配套。

EdYouth台灣一滴優教育協會肯定「新增輔佐人參與制度」及「建立親師生溝通預防機制」修法方向，但對全面刪除匿名檢舉感到擔憂。

全教總與各地方教育工會代表昨赴教育部前陳抗，全教總理事長侯俊良直指，新制仍維持全外聘調查員之剛性規定，甚至擴及一般懲處案件，校園治理推向法律割喉戰，將嚴重耗損教師的教育熱忱，根本解決方式是廢除校事會議，還給校園專注教學、彼此信任的友善空間。

