環境部將增設暫置場 終結營建土方亂象

營建土方清運新制元旦上路，業者反映最終去化場地不足，導致廢土清運塞車影響進度，環境部長彭啓明表示將增設暫置場終結亂象。（資料照，桃園都發局提供）

營建土方清運新制於今年元旦上路，清運機具須裝置GPS即時追蹤系統，避免土方廢棄物亂倒破壞國土環境的情況發生，有營建業者反映最終去化場地不足，導致廢土清運塞車影響進度，環境部長彭啓明昨表示，該案須中央地方合作增設暫置場，並肯定高雄、基隆主動增加去化量能。

過去清運營建土方僅用紙本單，常轉單或亂倒，為解決亂象，今年實施新制透過裝設在清運機具GPS的電子聯單處理，彭啓明表示，該新制上路後，全台約一．五萬台砂石車中，已有四千多台裝設GPS，且裝設速度加快中，可暫屯加工土方廢棄物土資場量能無問題，量能不足的是最終去化地點，至於部分清運業者坐地喊價，他認為量能一定會出來，相關業者不該漲價。

彭啓明表示，已跟內政部合作找出土方可去化處，預估總體需要空間約一萬五一ㄧ〇萬方，國土署已盤點，預計兩年內找出。

彭啓明指出，土石棄置問題需中央地方一起解決，土資場由地方主管，又因土石棄置處理跨單位，各縣市須成立平台協調，目前已有十六縣市完成，還有六縣市待成立，中央透過新興預算資助地方經費，但該筆二億元預算還待立院審議，盼盡速審查。

彭啓明表示，為推動新制，去年年中逐一拜會地方，確實有部分地方政府量能增加不足，但高雄市府主動開啟計畫增加土石暫置場，基隆市府也宣布重啟月眉土資場，環境部將在去化處增設智慧圍籬，誓言終結亂象。

