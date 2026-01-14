邊境查驗／印尼進口木薯餅、香蕉點心 驗出禁用糖精

印尼進口「木薯餅」檢出甜味劑含量不符規定。 （食藥署提供）

東南亞零食近年受到許多人喜愛，食藥署昨公布邊境查驗不合格品項，其中包括四批印尼進口的木薯餅與一批香蕉點心，被檢出不得使用的糖精與環己基（代）磺醯胺酸。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，西霸企業有限公司自印尼進口的四批「木薯餅」，檢出甜味劑糖精介於每公斤〇．一〇至〇．二四公克、環己基（代）磺醯胺酸介於每公斤〇．〇二至〇．一五公克，另自印尼輸入的「香蕉點心」也遭檢出甜味劑糖精、環己基 （代）磺醯胺酸。

劉芳銘說，糖精依規定僅可用於瓜子、蜜餞、梅粉、碳酸飲料等，這些不合格產品也非環己基（代）磺醯胺酸列表準用範圍，因此業者輸入的木薯餅計四四二四公斤、香蕉點心計一二三二公斤需在邊境退運或銷毀。

針對西霸企業有限公司輸入的木薯餅同產地、同號列品項，劉芳銘表示，近六個月已累積六批不合格，已針對該業者同產地、同號列品項採取逐批查驗措施；香蕉點心方面，該業者近六個月累計二批不合格，也採取逐批查驗措施。

劉芳銘也提到，食藥署近六個月來受理印尼餅乾報驗六九七批，其中十二批不合格，不合格率一．七％，原因為防腐劑、甜味劑及黃麴毒素不合格，食藥署自今年一月十三日至二月十二日止，於邊境針對印尼的餅乾採逐批查驗，抽驗比例為一百％。

