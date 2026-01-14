國研院發表晶片級先進封裝研發平台 加速科研升級／獨步全球學術圈 催生前瞻AI技術落地與商業化

先進封裝研發平台布局前瞻關鍵技術「CoCoB」，能使開發成本下降，並具備高度設計彈性。（記者吳柏軒攝）

全球半導體因AI（人工智慧）與高效能運算需求激增，而晶片製造出來，更需「先進封裝」整合才能驅動，該技術已成科技競爭力關鍵核心，產業界由台積電主導，而國家實驗研究院昨日正式發表「晶片級先進封裝研發平台」，獨步全球學術圈，可串聯晶片到系統，催生前瞻AI技術落地與商業化，帶動科研往下世代升級。

國研院台灣半導體研究中心主任劉建男說明，早期晶片為平面，當系統越大，製作與良率就更困難，效能擴充受限，後來研發出3D堆疊，延伸出「先進封裝」技術，如同蓋房子般把晶片堆疊，不僅降低成本、組合彈性更大，先進封裝在產業界由台積電CoWoS為量產代表。

布局CoCoB 降低開發成本

半導體中心副主任莊英宗解釋，先進封裝驗證成本昂貴，需五千萬到一億元，對新創公司都很困難，學界更不可能，導致該領域有產學落差，故由中心推出「晶片級先進封裝研發平台」，獨步全球學界，幫各大學甚至國外機構加速科研驗證與創新週期。

莊英宗指出，先進封裝研發平台更布局前瞻關鍵技術「CoCoB」，讓記憶體、圖形處理器經中介層小球（頭髮十分之一直徑），加上微量可流動的材料，讓小球與凹凸不平的PCB（印刷電路板）接觸，藉此減少CoWoS技術的一層封裝基板大球（頭髮四分之一直徑），使開發成本下降，並具備高度設計彈性。

讓各種專長師生共同參與

國研院也透過CoCoB平台研發微型酒精感測晶片系統，莊英宗說，原本酒精感測器系統如指揮棒大小，透過平台將系統縮小五十倍以上，能放入運動手錶當中，直接吹氣就能酒測。目前平台應用包含矽光子、高速高頻、電源晶片與感測器。

國科會主委吳誠文表示，先進封裝有助半導體升級，如未來矽光子領域，可望大幅降低電力需求與解決散熱問題，而國研院半導體中心的晶片級先進封裝研發平台，可串聯學術到產業，讓學校各種專長師生共同參與，與產業界連結，一起驗證未來產品。

國研院透過先進封裝研發平台，開發「可攜式微型化氣體感測器」，較現行商用的體積縮小50倍，可放進運動手錶內，直接吹氣就能酒測。（記者吳柏軒攝）

