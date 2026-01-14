北榮專家：鉛影響智力 鎘引發「痛痛病」

芽米寶貝100%純橄欖油海苔檢出鉛、鎘超標。（食藥署提供）

衛福部食藥署昨公布六項嬰幼兒海苔食品重金屬鉛、鎘超標，雖符合成人標準規範，卻遠超嬰幼兒相關標準。北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，鎘可能影響鈣質吸收，並增加骨折風險，鉛則可能對中樞神經產生不利影響，甚至影響孩童智力發展。

楊振昌指出，人體對於重金屬等毒物的容許量通常是用體重換算，針對重金屬鎘，食品法典委員會（Codex）建議每週每公斤體重不超過七微克，歐盟建議標準更低、一週每公斤體重二．五微克，以體重十公斤的小朋友為例，即建議一週不超過廿五至七十微克；重金屬鉛方面，則沒有安全容許量可言，原則上接觸越少越好。

楊振昌指出，若嬰幼兒攝取過量的鎘，容易影響鈣質吸收，導致骨質流失、骨頭痠痛，引起俗稱的「痛痛病」，並增加骨折風險，另鎘也可能造成腎臟損傷、蛋白尿等，吸入則可能增加肺癌發生機會，或是導致肺部傷害。

針對鉛的危害，楊振昌表示，鉛除引起貧血等症狀，也會對腸胃蠕動造成影響，嚴重時會引起俗稱「鉛絞痛」的腹部疼痛，另對中樞神經也有傷害，如「鉛腦症」，患者會出現抽筋、昏迷等症狀，更可能影響孩童智力發展，若是周邊神經也受到影響，可能有乏力等表現。

這次嬰幼兒食品爆出重金屬超標，楊振昌說，理論上中毒風險不高，但仍建議家長停止使用問題品項，若有疑慮可以諮詢醫師，近期也有家長帶孩子前來就醫，自述孩子曾食用相關產品約二年左右，所幸孩子並無特殊症狀，經評估認為風險不大。

