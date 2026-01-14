６款嬰幼兒海苔 鉛、鎘超標／食藥署抽驗 最嚴重鎘超標50倍 下架回收2.5萬件

韓爸田園日記嚴選初收孩苔檢出重金屬鉛、鎘超標。（食藥署提供）

近期嬰幼兒海苔爆出重金屬超標危機，食藥署上週抽驗七項產品結果昨天公布，除一項已售完無庫存外，其他六項產品重金屬鉛、鎘統統超標。其中，鎘超標最嚴重達五十倍，截至前天共下架回收產品二萬五〇四七件。食藥署除透過相關專案進行後市場抽驗，也針對邊境輸入嬰幼兒海苔產品採監視查驗，後續也將研擬「嬰幼兒食品」標示規範。

擬訂嬰幼兒食品標示規範

衛福部食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，食藥署協同地方衛生局於上週進行抽驗，品項包括BEBE貝兒純淨海苔、LUSOL無鹽無調味烘烤海苔、芽米寶貝一百％純橄欖油海苔、Naeiae韓國幼兒紫菜、MB BABY萌寶寶海苔、韓爸田園日記嚴選初收孩苔、ibobomi無調味海苔片等七項幼兒海苔產品。

劉芳銘表示，抽驗品項中，「Naeiae韓國幼兒紫菜」於衛生局人員前往抽驗時，已販售完畢、無庫存，另六件檢驗結果重金屬鉛、鎘皆不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」中「嬰幼兒副食品類規定」，針對不符規定產品已要求業者立即啟動下架回收。

依據食藥署公布的檢驗結果，相關品項重金屬鉛超標二．六六至三．一四倍不等，重金屬鎘更超標廿二．八至五十．三三倍。劉芳銘解釋，案內食品依據成人標準，並換算其原料回推率都可符合規定，但案內產品包裝影射可提供給嬰幼兒食用，因此，應符合嬰幼兒食品相關較嚴格的標準。

劉芳銘說，相關標示可能造成家長選購、判斷的困擾，食藥署將參考各國規定，規劃針對三歲以下嬰幼兒食用的食品標示「嬰幼兒食品」字樣，據此要求業者符合相關標準，並與相關部會研議增列嬰幼兒貨品專屬的稅則號列。

違規多為進口 採逐批檢驗

劉芳銘也指出，為確保嬰幼兒食品衛生安全，食藥署透過嬰幼兒食品製造業相關專案，以及各項食品專案，持續進行後市場檢驗與把關。相關嬰幼兒食品以進口為多，食藥署針對輸入的嬰幼兒海苔產品已啟動監視查驗一個月，逐批檢驗重金屬，依查驗情形滾動式調整查驗方式。

食藥署提醒家長，若已購買到疑慮產品，因現行嚴格的嬰幼兒副食品衛生標準，建議不要提供三歲以下孩童使用，並可向原購買廠商辦理退換貨。

MB BABY萌寶寶海苔檢出重金屬鉛、鎘超標。（食藥署提供）

