嘉義縣定古蹟溪口曾氏洋樓 動工修復

曾氏家族第16-18代子孫共同見證老家資產保存的重要里程碑。（記者蔡宗勳攝）

已有近百年歷史的嘉義縣縣定古蹟「溪口曾氏洋樓」，經嘉義縣文化觀光局爭取文化部文化資產局補助，獲核定修復工程總金額二七八〇萬元，啟動修復再利用計畫，昨舉行修復工程開工典禮，工期為七百三十天，將讓曾氏洋樓重現昔日風華。

文化部補助2780萬 盼重現百年風華

曾氏家族自清代至日治時期有多人為地方重要人士，如第十三代曾老彭任台南州嘉義廳保正，第十五代曾振擔任溪口鄉第二、四屆鄉長；第十六代子孫曾肇欣指出，老家在父母過世後閒置近三十年，掃墓時家族會回來大團圓吃辦桌；曾在屋內發現六百多本從清代起記載溪口發展史的書籍，保存完整，修復完工後，將進行展示，讓溪口子孫知道祖先開拓史。

請繼續往下閱讀...

縣長翁章梁、立委蔡易餘、鄉長孫維聰與曾氏家族子孫昨共同見證工程開工，翁章梁表示，曾氏洋樓由曾家第十四代起造，是地方代表性的文化資產，承載曾氏家族自清代至日治時期的歷史記憶，見證溪口地方的開發與族群文化，感謝曾家人願意同意由政府指定為古蹟，進行修復。

嘉義縣文觀局表示，曾氏洋樓建於一九三〇年，融合閩、和、洋建築特色，屋頂有展翅老鷹雕塑，彩繪壁畫工法特殊，題字「晴耕雨讀」展現客家生活文化，建築內部維持傳統工法，如穿鬪式屋架、木構屏壁，門窗樓梯作工精緻，二〇一八年經縣府公告為縣定古蹟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法