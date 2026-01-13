彰縣去年「事故王」 彰市大埔路149件居首

彰化縣去年十大易肇事路段統計昨天出爐，其中彰化市大埔路以一四九件事故奪下年度冠軍，即每二．五天發生一起；此外，縣府交通處去年底陸續在彰化市、員林市、田中鎮、伸港鄉共九處易肇事路口進行交通改善工程，盼能強化行人防護，有效降低碰撞風險。

交通隊統計，十大易肇事路段分別是彰化市大埔路一四九件、彰化市中華西路一二八件、彰化市彰鹿路一〇三件、鹿港鎮中山路八十三件、大村鄉山腳路八十件、彰化市中央路七十八件、秀水鄉中山路七十四件、彰化市民族路七十三件、北斗鎮中華路七十件、彰化市彰水路六十九件。

至於十大易肇事路口，分別為彰化市旭光路與光華街口十七件、彰化市中山路二段與光復路口十七件、彰化市中山路與中央路口十六件、彰化市中興路與大埔路口十六件、彰化市三民路與民生路口十五件、和美鎮道周路與愛華路口十五件、彰化市中山路二段與旭光路口十三件、彰化市中山路二段與孔門路口十三件、彰化市中正路二段與曉陽路口十三件、彰化市中正路二段與中華路口十三件。

交通處表示，這次改善工程聚焦「人本交通」，改善項目包括重建行人庇護島、退縮行穿線、增設綠底行穿線及行人停等空間。此外，更設置放大型行人號誌與加強照明，藉此改善轉彎死角，強迫駕駛人在轉向時留意行人。

