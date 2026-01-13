為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰縣去年「事故王」 彰市大埔路149件居首

    2026/01/13 05:30 記者湯世名、張聰秋／彰化報導

    彰化縣去年十大易肇事路段統計昨天出爐，其中彰化市大埔路以一四九件事故奪下年度冠軍，即每二．五天發生一起；此外，縣府交通處去年底陸續在彰化市、員林市、田中鎮、伸港鄉共九處易肇事路口進行交通改善工程，盼能強化行人防護，有效降低碰撞風險。

    交通隊統計，十大易肇事路段分別是彰化市大埔路一四九件、彰化市中華西路一二八件、彰化市彰鹿路一〇三件、鹿港鎮中山路八十三件、大村鄉山腳路八十件、彰化市中央路七十八件、秀水鄉中山路七十四件、彰化市民族路七十三件、北斗鎮中華路七十件、彰化市彰水路六十九件。

    至於十大易肇事路口，分別為彰化市旭光路與光華街口十七件、彰化市中山路二段與光復路口十七件、彰化市中山路與中央路口十六件、彰化市中興路與大埔路口十六件、彰化市三民路與民生路口十五件、和美鎮道周路與愛華路口十五件、彰化市中山路二段與旭光路口十三件、彰化市中山路二段與孔門路口十三件、彰化市中正路二段與曉陽路口十三件、彰化市中正路二段與中華路口十三件。

    交通處表示，這次改善工程聚焦「人本交通」，改善項目包括重建行人庇護島、退縮行穿線、增設綠底行穿線及行人停等空間。此外，更設置放大型行人號誌與加強照明，藉此改善轉彎死角，強迫駕駛人在轉向時留意行人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播