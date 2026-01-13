中市科技執法十大路口 去年開罰17萬件

台中市去年前十大科技執法路口，由西屯區環中路與市政路口奪冠，開出四萬九五五九件。（記者陳建志攝）

台中市政府警察局在全市六十八處路口建置交通違規科技執法，取締項目為闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛等易肇事違規態樣，市警局交大統計，二〇二五年前十大科技執法路口就開了十七萬七九〇一張罰單，其中西屯區環中路與市政路口奪冠，全年共開出四萬九五五九件，警方呼籲民眾依規定行駛避免受罰。

西屯區環中路與市政路口 近5萬件最多

市警局交大統計，去年科技執法取締，第一名由西屯區市政路與環中路口拿下，共取締四萬九五五九件；第二名是北區中清路與五權路口，開出二萬九二二八件；第三名則是北區太原路與崇德路口，二萬六九九七件；第四名是烏日區高鐵東路與高鐵五路口，一萬七〇七二件；第五名是神岡區中山路與大富路口，共一萬二七一〇件。

市警局交大表示，針對二〇二四年同步啟用的廿七處科技執法路口，進行數據分析，經統計去年上述路口車禍死傷較前一年減少近三成，顯見科技執法對降低事故發生及傷亡程度已具明顯成效。

市警局交大強調，科技執法目的是降低交通事故及疏導交通順暢，透過科技輔助執法、強化道路工程改善及持續交安宣導等面向，降低交通事故發生風險，呼籲用路人務必遵守交通標誌、標線及號誌指示，切勿闖紅燈、跨越雙白線或任意違規行駛。

