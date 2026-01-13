中市水湳轉運中心 拚上半年啟用

台中市水湳轉運中心完成客運車輛運轉測試。（市府提供）

客運車輛運轉測試成功 市府將同步進行驗收及招商

台中市水湳經貿園區內重大建設已陸續在去年底啟用，而水湳轉運中心肩負轉運重任，交通局表示，將在今年第一季竣工，為順利啟用，市府進行客運車輛運轉測試成功，但尚需要招商及驗收，力拚今年上半年啟用；另外，外界擔心五月起將陸續汰換柴油雙節巴士會讓運量產生缺口，交通局表示，六十四輛雙節公車將會汰換成一一九輛電動公車。

64輛柴油雙節公車 5月起汰換

水湳經貿園區內的國際會展中心、綠美圖都在去年底陸續啟用，加上中央公園已成為大型活動舉辦的重要場地，不論跨年、中台灣燈會都吸引人潮，因此肩負紓解交通的水湳轉運中心，民眾都希望儘快完工啟用。

交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心預計今年第一季竣工，整體工程已接近尾聲，為順利啟用，邀請客運業者進行車輛運行測試，駕駛反應良好，已測試成功，將同時進行驗收及招商，力拚今年上半年啟用。

國道客運駕駛黃振輝表示，行駛國道十多年，進出很多轉運站，水湳轉運中心讓他感覺動線順暢、光線明亮，駕駛感受很好。

交通局表示，水湳轉運中心地上四層、地下三層，設有公車月台十二席、國道客運月台四十二席，地下停車場設汽車六一四席、機車一二五三席、自行車六〇四席，更有全台首創司機休息室。

議員要求引進電動雙節巴士

此外，台中市柴油雙節公車將於今年五月起至十月陸續屆齡汰換，市議員張家銨指出，雙節公車設計載客數一輛車可載一四一人，是一般公車設計載客數六十人的兩倍以上，若屆時退場，運量將產生缺口，要求市府引進電動雙節巴士，以維持台灣大道路廊公車運能及服務水準。

交通局︰將汰換成119輛電動公車

交通局表示，為填補此運能缺口，維持公車運能與服務水準，市府已與各業者達成共識，雙節巴士將以至少一比一．五比例汰換成電動公車，屆時六十四輛雙節公車將汰換成一一九輛電動公車，皆已納入去年中央電動公車購車補助計畫。

