    首頁 > 生活

    桃市5行政區 3月起新增14個里

    2026/01/13 05:30 記者李容萍／桃園報導

    截至去年底，桃園市人口達二三五萬五一〇六人，全市現有五一六里，多里已達「桃園市里鄰編組及區域調整自治條例」三五〇〇戶分里標準，市府民政局本月公告桃園區、中壢區、八德區、龜山區、大園區等五個行政區共新增十四個里，大園區竹圍里因處航空城拆遷區，與海口里併里，三月一日起實施，今年九合一選舉，將選出五二九名里長。

    民政局自治行政科指出，桃園區現有八十二里，新增三里，同安里新增藝文里、莊敬里新增幸福里、大有里新增民有里。

    中壢區現有八十八里，新增三里，青埔里新增青航里及青園里、過嶺里新增松嶺里。

    八德區現有五十一里，新增一里，大和里新增大盛里。

    龜山區現有卅二里，新增四里，文青里新增文藝里，樂善里及長庚里共同調整後新增文桃里、文樂里及長樂里。

    大園區現有廿里，新增加三里、合併一里，南港里新增新南里、田心里新增仁德里、大海里新增竹圍里，原竹圍里併入海口里，調整後大園區共有廿二里。

    民政局長劉思遠表示，桃園藝文園區、青埔特區、龜山A7重劃區等新興地區人口大量移入，轄里過於龐大，里長、公務單位人力吃緊，不利市政發展，民眾權益也可能受損，因此執行分里。

