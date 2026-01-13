從模型到列車測試 桃捷綠線成果展

桃園捷運綠線從僅有模型到列車上路測試，見證工程團隊日以繼夜努力成果，圖為捷運綠線與高鐵列車交會瞬間。（捷工局提供）

桃園捷運綠線北段七站從G15b坑口站到G11藝文特區站，目標為年底通車。市府捷運工程局昨起至廿三日舉辦「桃園捷運綠線一一四年成果展」，「從看模型車，到搭上列車」，回顧綠線從工程規劃、施工推進到今年列車正式軌道測試的重要歷程，也首次公開北段七站空拍照。

公開北段七站空拍照 呈現辛苦過程

市長張善政表示，綠線北機廠及測試工程工期，從六年縮短到三年八個月，極具挑戰性，但壓縮工期絕不會壓縮工程品質，能夠重疊施作的儘量重疊，同時利用夜間及假日施工，估計年底完成七站通車，會把一天當二天用以達成目標。

成果展開幕播放綠捷從模型到列車開上軌道測試過程，捷工局長劉慶豐一度感動哽咽，他細數所完成的各階段目標，都是工程團隊每天超過二千名人員日以繼夜努力的成果；張善政說，二年多前市民只能看到列車模型、設計圖與施工圍籬，現在已經可以看到列車從高架段開入地下段，「這不是可不可能，而是有沒有去挑戰」，期盼透過展示的照片及影片，呈現這些辛苦且不曾被看見的過程。

捷工局表示，此次也與《小行星幼兒誌》合作，全國首創推出以捷運為主題的教育影片，透過淺顯易懂的方式，讓參觀的孩子理解捷運如何建造，讓公共工程成為城市生活與學習的一部分。

