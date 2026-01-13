TPASS中央補助 桃竹竹苗將先代墊

中央總預算案仍卡關，桃竹竹苗將先代墊TPASS定期票中央補助款。（資料照，桃市府提供）

議員抨擊治標不治本 要求張善政與藍委溝通 早日通過中央總預算案

中央總預算案持續卡關，中央補助地方公共運輸定期票TPASS受到影響恐斷炊，基北北桃昨為此開會研商對策。桃園市長張善政強調，若中央補助款不及時到位，市府將先行墊付，絕對不能讓TPASS中斷；桃園市政府交通局於會議後表示，基北北桃為緊密生活圈，有共識在中央補助款尚未到位時先行代墊支付。

桃市2項定期票 中央補助超過8億

TPASS自二〇二三年七月上線，根據桃市交通局統計，截至去年十月，基北北桃定期票累計總使用次數突破十二億〇一四七萬人次，累計設定卡數一六六九萬張，平均每月設定約五十九萬張；桃園市基北北桃定期票今年度預算十三．六九億元，中央補助七．四九億元、地方負擔六． 二億元。

交通局說，桃園市另有桃竹竹苗TPASS定期票，截至去年十月累計總使用次數突破一六〇〇萬人次，累計設定卡數廿一萬張，平均每月設定約八五〇〇張，桃園市就桃竹竹苗定期票今年度編列預算〇．九五億元，中央補助〇．六億元、地方負擔〇．三五億元。

交通局副局長張新福表示，桃園與雙北間跨縣市移動已是民眾生活常態，TPASS有效降低交通支出，並提升公共運輸使用率，而TPASS定期票由中央及地方依比例補助，桃市府今年度編列六．二億元補助基北北桃定期票，在中央補助尚未到位前，市府將同基北北立場，先行以市府預算代墊，確保TPASS服務不中斷，並建議中央政府尚有結餘款項得以延續使用，提升政策執行彈性。

對此，桃園市議員余信憲抨擊卡關中央總預算案是國民黨、說要代墊TPASS補助款也是國民黨，且代墊補助款根本治標不治本，市長張善政應與桃市六名藍營立委溝通早日通過中央總預算案。

通勤族：定期票斷炊 等同變相減薪

每日往返台北的桃園通勤族李小姐說，每天從中壢搭乘台鐵到北車，單程區間車票價八十五元，若無TPASS定期票，光是搭火車每月通勤費至少要花三千七百元，加上轉乘捷運就得破四千元，定期票若是斷炊，等同遭變相減薪。

針對桃竹竹苗TPASS定期票，竹市交通處表示，會先墊付支應，竹縣交通處長陳盈州說，將把去年的配合款先繳付入專戶，以多維持半個月正常營運；苗縣交通工務處長古明弘指出，會將一整年地方配合款的七成，一次撥付到桃竹竹苗區TPASS預算庫中。

