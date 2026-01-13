永和山水庫三灣雙石段 遭濫倒30噸垃圾

永和山水庫三灣雙石段遭濫倒大量垃圾。（苗縣議員陳光軒提供）

苗栗縣永和山水庫三灣鄉雙石段被濫倒大量垃圾，縣議員陳光軒接獲陳情，昨邀環保、警察前往，初估垃圾量約卅公噸，經破袋檢視內容物，研判來自頭份市社區大樓的家戶垃圾，全案依廢棄物清理法追查。

陳光軒於十一日接獲陳情，指三灣鄉雙石段被濫倒大量垃圾，昨天上午邀集苗栗縣環保局、頭份警分局三灣分駐所人員一起前往，發現數十包的垃圾被丟棄在道路旁下方斜坡，另有少量廢棄木材。

請繼續往下閱讀...

陳光軒表示，經現場將幾袋垃圾包破袋檢視，發現內容物種類為一般家戶垃圾，且其中不乏網路購物之外包裝及手搖飲紙杯，據上頭相關資訊顯示來自頭份市，且是近日所產生的垃圾。

經討論研判這些垃圾來自頭份市社區大樓，由承攬社區大樓的環保物業公司違法濫倒，後續由三灣分駐所調閱周遭道路監視器畫面追查來源，全案將依違反廢棄物清理法四十六條偵辦。

陳陳光軒表示，因三灣分駐所員警反映，該處已非第一次遭濫倒廢棄物，他也建議環保局評估該區為偷倒廢棄物熱點，盡速裝設智慧圍籬，防堵不肖人士破壞環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法