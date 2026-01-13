遭中國列台獨頑固分子 鄭英耀：我是優雅的台灣人

教育部長鄭英耀被中國列入「台獨頑固分子」名單，鄭英耀昨首度公開表示「我是優雅的台灣人」。（記者林曉雲攝）

中國國台辦日前宣佈將我國教育部長鄭英耀列入「台獨頑固分子」名單，鄭英耀昨日接受本報記者訪問，首度公開表示「我是優雅的台灣人」。

鄭：無憂無懼 不動搖依法行政

對於「壞鄰居（中國）」冠上的名稱，鄭英耀表示，他會一笑置之，無憂也無懼，不影響他對教育專業的堅持，也不動搖他依法行政、依教育基本法推動人才培育的立場，仍會本於「教育基本法」賦予的責任，培養新世代具備國家意識、熱愛台灣、珍惜中華民國，同時能夠深耕本土、放眼國際。

鄭英耀指出，中華民國和中華人民共和國本就不一樣，蔣介石政權撤退到台灣之後，台灣經過民主化過程包括國會全面改選和總統民選，一九九六年後的中華民國和以前在中國大陸的中華民國已完全不同，和中國也完全沒有關係。如果仍將中華民國以「秋海棠」版圖來教中小學生，會造成學生的混淆，甚至是認知上的錯亂。

鄭英耀強調，台灣是民主法治國家，教育更應該幫助孩子建立清楚、穩定、不矛盾的認知。

