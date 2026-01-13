新北最夯親子圖書館 市圖總館蟬聯

STEAM親子共學館的三重兒童親子分館深受讀者喜愛。（記者羅國嘉攝）

新北市二〇二五年最夯親子圖書館與年度閱讀榜單出爐！結合閱讀、休閒與共學特色的市圖總館蟬聯「人氣王」，淡水分館與三重兒童親子分館緊追在後；另外，年度熱門閱讀排行榜由改編自熱門網路小說與網路漫畫的暢銷好書《全知讀者視角》奪冠；數位閱讀心理類書籍《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》為最受讀者喜愛的電子書。

淡水分館、三重兒童親子分館緊追在後

新北市立圖書館指出，全市共有一〇七處圖書服務據點、館藏九七八萬冊，為推廣家庭閱讀，近年持續打造親子共學的友善空間，提供親子共讀、STEAM共學、免費借用樂高機器人，甚至走進百年前大戶人家生活的體驗。

根據網路調查，二〇二五年討論度最高的十大新北親子圖書館，除了總館、淡水與三重分館外，林口李科永紀念圖書館、板橋四維分館、八里龍形圖書閱覽室及五股守讓堂等，也被家長譽為口碑強、零成本的親子天堂。

《全知讀者視角》 閱讀排行榜奪冠

新北市立圖書館表示，年度熱門讀物由改編自網路小說與漫畫的《全知讀者視角》奪冠，隨著同名電影上映，再創借閱高峰；《世界上最透明的故事》與《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》，分居排行榜第二、三名。

電子書方面，《我可能錯了》成為最受歡迎的心理類讀物；親子繪本則聚焦情緒教育，包括《我會好好說》、《被罵了，怎麼辦？》、《怎麼說對不起》、《生氣爆炸時，怎麼辦？》與《好好說情緒》等，都是熱門借閱選項，反映家長對孩子情緒感知與心理健康的重視。

此外，新北市立圖書館表示，《名偵探柯南》與《ONE PIECE航海王》持續上榜，吸引跨世代不同年齡層的讀者。

新北市立圖書館淡水分館可享淡水河岸風光，及賞景看夕陽。（記者羅國嘉攝）

新北市立圖書館表示，結合閱讀、休閒與共學特色的總館持續蟬聯人氣王。（記者羅國嘉攝）

