9.8億增設台65線 新莊第二匝道 中央買單

預計12月完成設計 明年6月發包 2029年底完工

台六十五線快速道路新莊南下匝道出口銜接新莊主幹道中正路，尖峰時段周邊車流回堵嚴重，民怨不斷。立委蘇巧慧、吳秉叡爭取增設新莊第二南下出口匝道，改善逾四十萬人的通勤環境，立法院交通委員會召委李昆澤昨天實地考察，蘇、吳共同爭取中央全額負擔工程經費九．八億元，獲交通部長陳世凱當場允諾，昨日同步核定綜合規劃報告。

蘇巧慧、吳秉叡爭取增設一處銜接環漢路

交通部公路局指出，現行南下匝道出口在塔寮坑溪北側由主線外側岔出，將增設一處南出匝道銜接環漢路，預計今年十二月完成設計、明年六月發包、二〇二九年底完工。

陳世凱表示，交通部昨核定「增設新莊二南出匝道工程」綜合規劃報告，建設經費九．八億元，責成公路局檢討納入「省道快速公路改善計畫」推動，並加速辦理環境差異影響評估及設計作業，依預定時程發包施工。

蘇巧慧表示，未來新設匝道不只紓解中正路交通壅塞，銜接環漢路後，可大幅改善南新莊、樹林地區逾四十萬人的通勤環境，感謝中央和地方政府合作努力，她將持續督促新增匝道工程明年發包、動工。

吳秉叡說，台六十五線南下出口車流與中正路、新樹路車流交會，導致回堵嚴重，他從二〇一九年起推動增設第二南下出口匝道工程，未來車流銜接至環漢路，將大幅減少往返新莊後港、西盛、迴龍、樹林地區民眾的通勤時間。

可改善南新莊、樹林逾40萬人的通勤環境

新北市議員翁震州提及，由於塭仔圳重劃區施工，部分道路因工程封閉，現在不少從台六十五線進入市區的車輛都被迫繞行中正路、新樹路、建國一路、建福路等路段，造成尖峰時段車流嚴重打結，未來塭仔圳完成開發後大量人口遷入，車流量勢必增加，解決中正路交通問題迫在眉睫，他會緊盯工程進度，盼市長侯友宜卸任前順利發包、動工。

蘇巧慧強調，她擔任立委以來積極爭取中央資源，改善新北交通路網，包括台六十五線增設浮洲橋匝道、推動台六十五線延伸桃園龍潭的「板龍快速道路計畫」，以及去年十月完工通車的五股交流道改善工程等，中央未來預計再投入五十億元，提升新北交通環境。

