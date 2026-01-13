為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    宣講全民安全 季連成︰沒有國家就沒有個人

    2026/01/13 05:30 記者吳正庭／金門報導
    行政院政務委員季連成（前排右四）到金門宣講「台灣全民安全指引」手冊，金門縣副縣長李文良（前排右三）、金防部指揮官黃先任中將（前排右二）等人都出席。（記者吳正庭攝）

    內政部辦理「台灣全民安全指引」手冊宣講列車，首輪最後一站昨天到金門，行政院政務委員季連成表示，有鑑於花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件的救災經驗，他覺得安全的概念要深植民心，這不僅是個人的安全問題，更是國家的安全，「沒有國家安全，就沒有個人安全」。

    季連成說，小橘書（台灣全民安全指引）最重要的原則就是避難和疏散，馬太鞍溪是台灣史上第一個堰塞湖災難，試想，一千多公尺高的地方將九千一百萬噸的水倒下來，速度有多快？水從十五公里外的馬太鞍溪衝到光復鄉，大概只有卅分鐘，連車子都來不及開走；當時很多住戶沒有跑到樓上，在一樓就沒有生命，可能是輕忽堰塞湖的威脅性。

    他說，「小橘書」剛發下時，很多人批評政府浪費錢，質疑「為什麼不在網路直接下載」，政府當然有網路版，問題是大家要思考一下，當真正遇到大災難的時候，網路會通嗎？所以採用紙本較不受限。

