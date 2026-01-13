為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    協力擎天！ 綠營宜蘭選舉團隊大團結

    2026/01/13 05:30 記者游明金／宜蘭報導
    民進黨宜蘭縣二〇二六年選舉團隊，昨在縣政中心協力擎天廣場拍攝聯合拜年形象廣告。（記者游明金攝）

    民進黨宜蘭縣二〇二六年選舉團隊，昨在縣政中心協力擎天廣場拍攝聯合拜年形象廣告。（記者游明金攝）

    民進黨宜蘭縣二〇二六年五合一選舉團隊，昨在縣政中心協力擎天廣場拍攝聯合拜年形象廣告；縣長參選人林國漳說，大家一起向縣民拜年，展現所有參選人團結一致，打贏年底選戰的決心，選在「協力擎天」也有特別意義，表達對宜蘭土地深厚情感與文化歷史的傳承。

    縣長、鄉鎮市長與縣議員參選人齊聚

    協力擎天廣場是配合開蘭二百週年在一九九六年設置，透過楊英風教授以宜蘭珍貴檜木創作地景藝術，感念先人開拓之功，彰顯宜蘭「檜木原鄉」特質，並寓意薪火相傳、再造蘭陽家園的理想與精神，同時連結自然、歷史與現代美學，成為代表宜蘭文化精神的公共空間。

    協力擎天廣場 拍攝拜年形象廣告

    民進黨縣長、鄉鎮市長與縣議員參選人昨齊聚拍攝拜年形象廣告；林國漳說，協力擎天是近千位縣民共同參與將巨大檜木矗立起來，凝聚了眾人協力、共建家園的行動力量，選在協力擎天拍攝，代表對宜蘭土地深厚感情、文化歷史的傳承，以及縣政治理的願景。

    林國漳強調，昨與黨公職、參選人一起拍照，表示民進黨要協力、團結來打贏年底選戰，不管是縣長、鄉鎮市長、縣議員，都表現出團結一致的心，一定都能順利當選。

    民進黨宜縣黨部主委邱嘉進說，民進黨宜蘭隊已經準備好了，希望用團結的團隊來爭取宜蘭鄉親最大的支持，讓宜蘭榮光再現，讓過去引以為傲的「宜蘭經驗」，再次在宜蘭民主聖地發光發熱。

