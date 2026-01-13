月眉土資場16日重啟收容 基隆優先

位於基隆市暖暖區的月眉土資場，將於1月16日重啟收容。（基隆市政府提供）

今年元旦新上路的土方流向管制及清運新制，讓不少營建工地面臨停工危機，基隆市政府都市發展處已啟動協調機制，停工六年多的月眉土資場將於週五（十六日）重啟收容，秉持「基隆在地優先」原則，先解決基市相關工程土石方去化問題，再發揮「區域互助精神」，在有餘裕前提下適度協助鄰近城市去化。月眉土資場初期每日最高收容八十車次，將視實際情況逐步調整與提高車次。

月眉土資場二〇〇六年成立，暖暖區居民長年飽受砂石車交通安全、道路破損及空氣污染等問題。二〇一九年十一月，大雨造成土資場場區南側土石溢流，市府勒令停業；二〇二二年市府通過業者復營運計畫。

初期每日最高80車次 視情況調整

都發處長謝孝昆表示，近期收到營造公會及相關業者陳情，加上市府陸續推動老舊校舍改建工程及都更與民間開發案逐步推動，預期會有相當規模的土方去化需求，在配合中央要求營建剩餘土石方在地去化的政策下，已建立穩定且可控的土方去化處，月眉土資場重啟收容後，將成為調度與收容的重要場地。

都發處強調，月眉土資場已訂定明確的營運與車流管制機制，配合興隆街修復工程階段性完成，將於十六日重啟收容，初期每日最高車次由二百四十車次降為八十車次，並視實際情況逐步調整與提高。相關單位將落實車輛動線管理、道路橋樑監控、灑水清潔抑塵、噪音管制與運輸時段控管，確保周邊交通安全與環境影響。

