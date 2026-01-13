《急推免費午餐》 營養師不足 吳欣岱：孩子恐吞劣質加工品

台北市長蔣萬安宣布國中小「營養午餐全面免費」政策，各縣市被迫跟進，台灣基進南港、內湖議員參選人吳欣岱示警，北市中小學校園營養師僅卅六人，在把關制度漏洞百出的現況下，急著灑幣補貼，只會讓孩子吞下品質低劣的加工品，讓免費午餐淪為洗腎風險與剩食浪費的代名詞。台北市政府副發言人葉向媛表示，市府為了孩子營養、餐桌平權與減輕養育負擔，尤其台北生活成本高，營養午餐全面免費確實有必要，也獲教育學者及各縣市政府認同。

北市府：減輕養育負擔

由台灣基進、時力等小黨組成的「台灣前進陣線」昨召開記者會，批判「營養午餐全面免費」是最廉價的政策買票。吳欣岱提及，二〇二一年，宜蘭因預算鎖死導致食材等級下降，孩子不願進食，造成廚餘量暴增，爆發營養午餐食安風波。北市校園營養師僅卅六人，低於台中的八十人、高雄的一百廿人，教育局還容許團膳公司自聘營養師湊數，球員兼裁判的把關機制如何確保市府投入的廿五億元預算不會變成買劣質食材的帳單。

吳欣岱主張，與其齊頭式補貼，不如將資源投入三項核心改革，一、嚴格限制加工食品比例，將經費隨物價調整，專款專用採購原型、在地食材；二、提高校園營養師員額，建立獨立於廠商外的專業監控機制；三、強化食安稽查頻率，完善廠商汰換與備援機制。

