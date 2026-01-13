北市府搶救士林夜市 結合北藝推套裝行程

台北市長蔣萬安擬規劃結合北藝與逛士林夜市套裝行程，將人潮引導到夜市。（記者何玉華攝）

蔣萬安與里長座談提10點見解 規劃看戲、將人潮導引到夜市

台北市長蔣萬安昨與士林區里長座談，對士林夜市發展提出十點見解，包括攤商重複性太高，天價水果等問題，要求文化局、觀光傳播局一起規劃結合台北藝術中心（簡稱北藝）的套裝行程，將人潮導引到夜市，指示副秘書長俞振華統籌、產業發展局主責，成立「士林商圈振興小組」，在兩個月內擬定初步計畫，與里長、商圈討論確定後推動。

里長籲還路於民、帶黃仁勳到地下美食街

士林區義信里里長許立丕提案要市府推動「士林夜市二．〇」，找回有希望、有溫度的夜市。包括建議還路於民，拓寬施作人行道並增設護欄「路好走了，人就留下來了」；利用公辦都更案闢建「街頭藝人廊道」；籌辦跨年第二現場、捷運出口藝術節等大型活動；希望蔣萬安帶輝達執行長黃仁勳來逛地下美食街。

蔣：成立商圈振興小組 輔導店家品牌升級

蔣萬安回應說，攤商的重複性太高，商圈要活絡振興，要打破同質化，請商業處跟市場處輔導特色產品、幫老舊店家品牌包裝升級。其次，標價透明，杜絕天價水果事件再發生。第三，導入多元支付；寧夏、饒河夜市，很多觀光客對使用多元支付。第四，地下美食街要持續全面優化通風、排水、照明，避免悶熱、油煙、氣味問題。

標價透明杜絕天價水果、導入多元支付

第五，統一規劃攤位的外觀設計。第六，衛生局定期食安宣導機制，讓觀光客逛得開心、吃得安心；第七，新工處盤點老舊破損路面整修整平。第八，規劃光之街道，利用照明及光的投射讓商圈明亮起來。第九，文化局、觀傳局規劃結合北藝看戲、逛夜市的套裝行程，將人潮引到美食街；第十，推動多語言的數位導覽。

最後，他指示市府成立商圈振興小組，副秘書長俞振華統籌、產業發展局主責，邀相關局處參與，兩個月內擬定初步計畫，與里長、商圈討論確定後推動。

