《基北北桃閉門會》TPASS續代墊 議員批結論空洞

北北基桃四市交通單位代表，開會商討TPASS面臨斷炊後續因應事宜。（記者董冠怡攝）

藍白立委擺爛 卻把球丟回中央 藍營議員建議四市應按比例分攤

因應立法院遲未審查中央總預算案，影響「基北北桃都會通」TPASS一二〇〇月票運作，台北市、新北市、基隆市及桃園市交通單位代表昨共聚一堂會商，結論仍是延續之前的先由地方政府籌資代墊，喊話中央盡快提出應變計畫；民進黨籍台北市議員何孟樺批評是「打假球」，等同告訴國民黨、民眾黨立委可以繼續怠職到五月底；民眾黨籍議員林珍羽認為是有必要性的宣示，但不要拿民生議題做政治攻防；國民黨籍議員曾獻瑩表示，四市應按比例分攤，避免出現高低差價。

有民眾建議恢復1280 北市：未考慮

四市交通代表閉門會商一個半小時，決定在中央補助款撥款前，地方先籌資代墊，已現有經費初估可撐至五月底或六月初，同時喊話中央盡力溝通協調，提出應變計畫，讓預算早日通過，福利不要中斷，結論空洞，形同把球丟回中央。另對恢復二〇二三年六月退場的雙北一二八〇月票，北市府也說未考慮，卻又說萬一TPASS取消，以去年平均每月使用約二千一百元估計，通勤族每月恐要多花九百元。

何孟樺批 藍白立委形同繼續怠職

何孟樺批評說，眾所周知TPASS面臨斷炊的原因是藍白立委擴權又擺爛，拒絕履行立委職責、實質審議總預算案，四市代表該做的不是向中央喊話，而是向怠職的自家選區立委「促膝長談」；嘲諷習慣「依芯行政」的市長蔣萬安，顯然也不敢對台北隊員多做要求。決議先以自有財源墊付到五月底，相當於告訴月領廿萬高薪的藍白立委可以繼續怠職，「這不是碩鼠肥貓，什麼才是？」

林珍羽籲蔣 盡全力向中央爭取預算

林珍羽認為，四市局處首長或副首長齊聚一堂，是展現共同確保重大民生政策服務不中斷的決心，雖然宣示效果較多，卻有其必要性；希望蔣萬安可以扮演「桶箍」的角色，發揮號召力和影響力，盡全力向中央爭取預算，但不要拿民生議題做政治攻防。若經費不足支應而需動用第二預備金或追加預算，也是可以考慮的方向，但非長久之計，行政院與立法院應好好坐下來談，讓全民都能過好年。

曾獻瑩指出，基北北桃是共同生活圈，應按照比例分攤自付額，若只有單一市民享受優惠，其他縣市首長也不會允許這樣的事情發生；何況今年是選舉年，應該會協調得宜，避免有高低差價的情形發生。

