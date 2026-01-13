為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高捷車站監視器 僅37萬畫素

    2026/01/13 05:30 記者王榮祥／高雄報導
    高雄捷運各車站監視器規格僅三十七萬畫素，跟時下手機差很大。（高捷提供）

    高雄捷運各車站監視器規格僅三十七萬畫素，跟時下手機差很大。（高捷提供）

    高雄捷運各車站監視器規格僅三十七萬畫素，跟時下手機差很大，被質疑若遇到類似北捷恐攻案恐影響偵辦；高捷公司指出，過往均可成功運用，已編預算逐年更新。

    高捷︰逐年逐站更新

    民進黨市議員林智鴻昨審查交通部門預算時，引述高捷資料指出，捷運紅橘線卅九站中，有卅八站監視器僅卅七萬畫素，他擔心若發生類似北捷恐攻案，將影響警方緝兇。

    林智鴻認為，去年受惠大型活動與演唱會，高捷日均運量創歷史新高十九．五萬人次，但維護安全的設備卻停留在十七年前剛通車時，交通局應要求高捷改善。

    除畫素不足，影片保存天數「至少十四天，最多四十天」也不夠，若在站內有未能立即發覺或提告的性騷擾或跟騷案件，恐存在告訴期間六個月還沒過，證據卻已消失。

    高捷公司說明，捷運建置初期監視器確實無法跟上現在的規格，但均符合當時規範，且歷來於相關事件（如人員逃票、破壞設備等），均可成功掌握特定對象動向；已針對系統設備規劃重置計畫，監視器已納入數位化重置排程，將逐年逐站更新，已於去年編列八座車站CCTV數位化重置預算、目前執行中，今年再續辦八站，將原類比攝影機汰換，重佈纜為五百萬畫素數位式攝影機。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播