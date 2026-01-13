高捷車站監視器 僅37萬畫素

高雄捷運各車站監視器規格僅三十七萬畫素，跟時下手機差很大。（高捷提供）

高雄捷運各車站監視器規格僅三十七萬畫素，跟時下手機差很大，被質疑若遇到類似北捷恐攻案恐影響偵辦；高捷公司指出，過往均可成功運用，已編預算逐年更新。

高捷︰逐年逐站更新

民進黨市議員林智鴻昨審查交通部門預算時，引述高捷資料指出，捷運紅橘線卅九站中，有卅八站監視器僅卅七萬畫素，他擔心若發生類似北捷恐攻案，將影響警方緝兇。

林智鴻認為，去年受惠大型活動與演唱會，高捷日均運量創歷史新高十九．五萬人次，但維護安全的設備卻停留在十七年前剛通車時，交通局應要求高捷改善。

除畫素不足，影片保存天數「至少十四天，最多四十天」也不夠，若在站內有未能立即發覺或提告的性騷擾或跟騷案件，恐存在告訴期間六個月還沒過，證據卻已消失。

高捷公司說明，捷運建置初期監視器確實無法跟上現在的規格，但均符合當時規範，且歷來於相關事件（如人員逃票、破壞設備等），均可成功掌握特定對象動向；已針對系統設備規劃重置計畫，監視器已納入數位化重置排程，將逐年逐站更新，已於去年編列八座車站CCTV數位化重置預算、目前執行中，今年再續辦八站，將原類比攝影機汰換，重佈纜為五百萬畫素數位式攝影機。

