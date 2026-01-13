美濃、杉林「彩繪大地」 打造54公頃花海

高雄推出「彩繪大地」五十四公頃花海迎賓。（記者陳文嬋攝）

一月底陸續綻放 美濃裝置藝術妝點 杉林規劃森林音樂會

農曆春節將至，高雄市農業局推動「彩繪大地」，將於美濃、杉林二區，打造五十四公頃花海，一月底陸續綻放迎賓。美濃以裝置藝術串連戶戶有花開，杉林打造漸層花海，還推出森林音樂會、尋寶趣，陪伴民眾迎接新年。

美濃推出戶戶有花開

農業局今年投入六百萬元，結合美濃、杉林等區公所打在壯觀花海，美濃花海推出吉祥物「花綿綿」，搭配四大裝置藝術，更結合地方推出戶戶有花開，擴大串連粄條街、天后宮、公所及超市等周邊街道等，要讓美濃區年節期間充滿花香，二月七、八日還將邀請南台灣交響樂團，於美濃圖書館前演奏。

杉林繽紛漸層花海迎賓

杉林區以瓜果聞名，葫蘆雕刻藝術是地方特色產業，除了推出吉祥物「呼嚕獸」，於小份尾幸福田打造漸層花海，二月十四日情人節規劃欖仁樹下市集、呼嚕獸守護區，民眾徜徉向日葵花海，在欖仁樹下聆聽森林音樂會，適合浪漫告白或合影留念。

「野森動物學校」 試營運預約

此外，將於十七日試營運的內門觀光新地標「野森動物學校」，獸醫師公會與社福團體參觀後，讚許兼顧動物福祉與互動教育的設計，目前一月份假日的名額已全數售完，平日尚可預約。

「野森動物學校」由市府投資興建，委由民間專業團隊經營，以「動物是老師、森林是學校」為理念，主打全台首座魔法主題園區、自然探索動物互動體驗及動物小學堂。為維持遊園品質，「野森動物學校」試營運期間全面採預約制，優惠票價為全票三九九元、高雄市民票二九九元、半票一四九元，設籍內門居民及二歲以下兒童享免費入園，須事先透過「野森動物學校」官網完成預約購票才可入園。

