屏縣農電共生種香草 ITI風味評鑑獲水晶獎章

陳錦超（右）和太太吳麗珠培育香草，在ITI風味評鑑獲得三星獎章。 （記者陳彥廷攝）

屏東縣林仔邊自然文史保育協會推動農電共生，種植高經濟價值有香料皇后之稱的「香莢蘭」（即香草Vanilla），近期於比利時國際風味評鑑所（ITI）的風味評鑑獲得三星風味絕佳獎章，在連三年獲三星獎章的肯定後，今年更取得「水晶獎章」的殊榮。

光電遭貼與農爭地標籤，全台最早發展養水種電的林邊及佳冬地區，在地的「林仔邊自然文史保育協會」長期經營及試驗投入「營農型種植」，鎖定高經濟價值的「香草」，經過多年試驗後產量滿載，且品質穩定。

請繼續往下閱讀...

香草農電共生推手、林仔邊自然文史保育協會創辦人陳錦超說，由於送評鑑須送至比利時，加上香草需長期間加工，因此這批得獎的香草，是二〇二四年底出產，經過逾半年的加工，再於九月、十月真空包裝送達ITI於台北的分所後由分所送回比利時評鑑，由二十四位評審關在小房間中，以標準化的評分方式，從第一印象到味、視、嗅覺及質地等進行專業評審。

陳錦超指出，該協助會推廣農電共生的最大用意，是希望讓社會看到農業與光電的並存，為農電共生開創更多的可能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法