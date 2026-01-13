牛稠溪畔偷倒27籃垃圾 科技執法逮人

一月三日科技執法拍到郭男夥同移工在屏市牛稠溪河畔亂丟垃圾。（屏縣環保局提供）

屏東縣政府環保局透過科技執法取締亂丟垃圾行為，近日於屏東市牛稠溪畔揪出載滿菜渣及垃圾的小貨車，司機及隨車人員趁夜色昏暗、四下無人之刻，五分鐘內於河畔連續傾倒廿七籃廢棄物，惡行遭移動式監視器全都錄，被依違反廢棄物清理法加重裁罰並限期清除廢棄物。

屏縣環保局運用科技執法，陸續架設移動式與固定式監視器達一百台，廿四小時監控取締違規行為，以重點取締範圍屏東市牛稠溪為例，去年採科技執法取締一百廿七件亂丟垃圾、隨機點火兩件，裁罰金額逾三十二萬元。

本月三日發現無良商人，趁夜闌人靜時以小貨車載運廢菜渣及垃圾，沿著近和生市場的牛稠溪防汛道路尋覓棄置地點，郭姓男駕駛夥同外籍移工攜帶頭燈下車先是探勘地勢，再逐一將廢棄物搬運下車，短短五分鐘共傾倒廿七籃廢菜渣及垃圾。

環保局旋即以車追人循線找到登記在高雄市的車主，因外籍人士同受我國法律約束，環保局針對郭姓駕駛、越南籍移工，依違反廢棄物清理法各裁罰六千元，兩人共裁罰一萬兩千元、限期清除並命其受環境講習。

環保局表示，屏東縣持續加強取締亂丟垃圾、菸蒂及檳榔渣等行為，已於各重要路口、人煙稀少的髒亂熱點網羅密布監視系統，今年起更將搭配AI影像分析系統辨識動態畫面，預期可大幅提高破獲率。

牛稠溪河畔遭人亂丟垃圾，環保局人員還得清理。（屏縣環保局提供）

