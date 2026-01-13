為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    歷史建築 中華會館台東分社被釘籃框

    2026/01/13 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    象徵抗日精神的歷史建築中華會館台東分社，被人在牆壁釘上兒童籃球框供小孩投籃玩樂。（記者劉人瑋攝）

    象徵抗日精神的歷史建築中華會館台東分社，被人在牆壁釘上兒童籃球框供小孩投籃玩樂，網友不忍建物遭破壞，批評主管機關台東縣政府「如今的國民黨根本忘了歷史」。

    中華會館台東分社近日被發現後方建物離地約二公尺的牆面被釘上木條，木條上再釘兒童籃框，民眾直批「怎麼維護的？」台東縣文化處文化資產科長孫丕和表示，根據物件痕跡研判應是在上週被民眾以釘槍將其固定牆上。

    孫丕和說，破壞歷史建物者，涉及違反文資法，可處六個月以上、五年以下有期徒刑，併科五十萬以上二千萬以下罰金，呼籲民眾勿以身試法。

    中華會館台東分社位在台東市中正路上，二〇二一年國產署以一〇六八萬拍賣土地，當時引發軒然大波，目前地主、屋主不同人，歷史建物也不得拆除，屋主希望由縣府以公益方式經營，但多為閒置狀態。

    該館建於日治時期大正十五年（一九二六年），由鄭品聰、劉洋等人籌資建成，劉洋則是前立委劉櫂豪祖父，目前建物由劉氏後人共同管理；昭和十二年（一九三七年）爆發中日戰爭，日警嚴密監控、打壓並迫害華僑，發生「中華會館事件」，鄭品聰後因領導愛國會抗日被捕犧牲。

