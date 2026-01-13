為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    一般急性病房照服員短缺 衛福部擬開放聘僱外籍人力

    2026/01/13 05:30 記者林志怡／台北報導
    照服員人力短缺，衛福部已向勞動部提案，盼以外籍中階技術人員方式，允許醫院一般急性病房聘用外籍照服員，希望第2季可完成相關辦法修訂。圖中人物與新聞無關。（資料照）

    衛福部二〇二二年起推動「住院整合照護服務計畫」，透過「共聘」制度，由醫院統一聘請照服員，減少醫院管控負擔與家屬照顧壓力，卻出現照服員人力短缺。衛福部長石崇良表示，衛福部已向勞動部提案，盼以外籍中階技術人員方式，允許醫院一般急性病房聘用外籍照服員，並希望今年第二季可完成相關辦法修訂。

    盼第2季完成修法

    石崇良指出，衛福部自三年前推動住院整合照護服務計畫，由醫院以「共聘」的方式，統一聘僱照服員，不只滿足住院患者的照護需求，減輕家庭照顧負擔，也可減少醫療院所的管控問題、提升照護品質，並減輕臨床護理人力的工作量，讓護理師專注於專業工作，用意絕非取代護理人力，且民眾反應相當良好，衛福部也認為有擴大必要。

    然而，近年來醫院面臨找不到照服員人力的情況。石崇良指出，過去醫院一般急性病房無法聘用外籍技術人力，衛福部已經向勞動部提案，希望以外籍中階技術人員方式，讓外籍照服員加入服務，且目前希望今年第二季有機會完成相關修法。

    石崇良也強調，衛福部會持續加強與護理界溝通，且未來外籍照服員聘僱人數與本地照服員人數會有比例關係，以避免排擠本地勞工的工作機會。另目前討論的人力僅限於「照服員」，現階段並沒有討論到「護佐」相關外籍人力內容。

