中央大學渺子成像術 「幫大地照X光」領先全球

中央大學物理系教授郭家銘（右）與地球科學系教授陳建志（左）共同領軍，使中大「渺子成像術」站上國際領先地位。中大校長蕭述三（中）表達全力支持跨域頂尖研究。（記者林曉雲攝）

中央大學結合高能物理與地球科學，首創以「渺子成像術」為大地進行「Ｘ光掃描」，已成功應用於台灣地質監測，除了在石門水庫防淤隧道上方測量取得成果，更在陽明山設站，嘗試以渺子成像重建火山內部密度結構，深化對火山熱液系統與潛在活動性的理解，在國際粒子地球科學領域取得領先地位。

嘗試重建陽明山火山密度結構

中大昨召開記者會，物理系教授郭家銘與地球科學系教授陳建志，攜手中研院物理研究所，開啟台灣首項系統性發展渺子成像術的研究計畫，以探索山體深層與地底結構的關鍵資訊。校長蕭述三表示，永續為中大治校核心，「渺子成像術」團隊是跨域合作的典範。

請繼續往下閱讀...

郭家銘說明，渺子是宇宙射線與地球大氣層作用後產生的基本粒子，具有極強穿透力，可穿越數百公尺厚的岩石，團隊進行渺子偵測，打造小型化、低功耗且高穩定度的感測系統，成為渺子成像術能在台灣實踐的關鍵，未來將擴充至四套渺子大型探測陣列，進行多方位同步觀測，逐步邁向監測階段。

陳建志則表示，台灣地質構造複雜、地形陡峭，長期面臨火山、地震、山崩、地熱與地下工程等多重挑戰，正是渺子成像術理想的試驗場域，未來該技術可望應用於地熱開發、二氧化碳地質封存，甚至高放射性核廢料處置等關鍵議題，為台灣邁向淨零轉型提供重要的科學支撐。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法