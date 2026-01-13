為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中央大學渺子成像術 「幫大地照X光」領先全球

    2026/01/13 05:30 記者林曉雲／台北報導
    中央大學物理系教授郭家銘（右）與地球科學系教授陳建志（左）共同領軍，使中大「渺子成像術」站上國際領先地位。中大校長蕭述三（中）表達全力支持跨域頂尖研究。（記者林曉雲攝）

    中央大學物理系教授郭家銘（右）與地球科學系教授陳建志（左）共同領軍，使中大「渺子成像術」站上國際領先地位。中大校長蕭述三（中）表達全力支持跨域頂尖研究。（記者林曉雲攝）

    中央大學結合高能物理與地球科學，首創以「渺子成像術」為大地進行「Ｘ光掃描」，已成功應用於台灣地質監測，除了在石門水庫防淤隧道上方測量取得成果，更在陽明山設站，嘗試以渺子成像重建火山內部密度結構，深化對火山熱液系統與潛在活動性的理解，在國際粒子地球科學領域取得領先地位。

    嘗試重建陽明山火山密度結構

    中大昨召開記者會，物理系教授郭家銘與地球科學系教授陳建志，攜手中研院物理研究所，開啟台灣首項系統性發展渺子成像術的研究計畫，以探索山體深層與地底結構的關鍵資訊。校長蕭述三表示，永續為中大治校核心，「渺子成像術」團隊是跨域合作的典範。

    郭家銘說明，渺子是宇宙射線與地球大氣層作用後產生的基本粒子，具有極強穿透力，可穿越數百公尺厚的岩石，團隊進行渺子偵測，打造小型化、低功耗且高穩定度的感測系統，成為渺子成像術能在台灣實踐的關鍵，未來將擴充至四套渺子大型探測陣列，進行多方位同步觀測，逐步邁向監測階段。

    陳建志則表示，台灣地質構造複雜、地形陡峭，長期面臨火山、地震、山崩、地熱與地下工程等多重挑戰，正是渺子成像術理想的試驗場域，未來該技術可望應用於地熱開發、二氧化碳地質封存，甚至高放射性核廢料處置等關鍵議題，為台灣邁向淨零轉型提供重要的科學支撐。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播