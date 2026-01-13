健保新制／兒童癌症質子治療首納給付 每年百人受惠

健保首度將「兒童癌症質子治療」納入給付，針對仍在成長階段的病童，提供更精準且副作用較低的治療選項。（資料照，取自台灣癌症基金會臉書）

健保署自今年元旦起推動三大新制，涵蓋慢性病、癌症與急重症三大醫療需求。在癌症治療方面，健保首度將「兒童癌症質子治療」納入給付，針對仍在成長階段的病童，提供更精準且副作用較低的治療選項。健保署長陳亮妤表示，預估每年約一百名兒癌病童受惠，健保挹注約一．〇五億元。

健保署今年三大新制包括高血脂醫療給付改善方案、兒童癌症質子治療及重大外傷急診手術與處置加成給付，整體投入約三．七億元，預估一年可照顧約三．四萬人。

在兒童癌症治療方面，台灣放射腫瘤學會理事長趙興隆指出，質子治療透過高能量質子束精準集中於腫瘤，可有效破壞癌細胞，同時大幅降低對周邊正常組織的傷害，副作用也較傳統放射線治療低，並有助降低日後發生續發性二次癌症的風險，對發育中的兒童尤為重要。

健保署醫務管理組長黃珮珊表示，兒童癌症質子治療納入給付，係由學會正式提案後，健保署依程序完成醫療科技評估，確認在特定兒童癌別具臨床效益，並依不同劑量訂定適應症與支付標準。她強調，並非所有癌症皆適用，給付僅限經評估有效者。

在經濟面向上，黃珮珊指出，此次給付依臨床成本分析訂定，涵蓋人力與設備等實際成本，且為健保全額給付，非差額負擔，可大幅減輕過去需完全自費的兒癌家庭經濟壓力。

此外，健保亦同步推動高血脂醫療給付改善方案，預估一年約三．四萬人受惠，並強化重大外傷急診手術與處置加成給付，回應慢性病與急重症醫療需求。

