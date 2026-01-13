教部拍板改革新制／中小學校事會議 刪除匿名檢舉

教育部發布校事會議修正版，全教產昨發聲明主張應該要廢除校事會議。（資料照）

引發教師強烈反彈的中小學校事會議，教育部昨日拍板改革新制，受理機制採明確分流，改由校長邀集外聘調查人才庫專業人員、校事會議教師代表及家長代表共四人組成初篩會議，採無記名投票決定是否受理。為免集權爭議，校長不參與表決，並刪除匿名檢舉，新增輔佐人制度，以提升案件處理的嚴謹性與公正性。

投訴案件受理機制採明確分流

教育部統計，去年全國教師投訴案件約一三〇〇多件，實際被解聘者僅廿六人、占比極低。教育部長鄭英耀表示，校事會議原本目的在於讓不適任教師退場，以保障學生權益，但實務上卻演變為「大小事全送校事會議」，有必要進行檢討與調整，透過案件分流與制度精緻化，未來進入校事會議案件數量應可大幅降低，有助於讓教學現場回歸專業與穩定，重建親師互信，打造穩定教學環境。

增輔佐人制度 提升案件處理公正性

教育部昨發布中小學教師解聘辦法和考核辦法修正，強調在確保兒少最佳利益前提下，兼顧學生學習權與教師專業及程序正義，強化案件分流與制度精準性，避免小案大辦，讓校園事件回歸適切機制處理。一件具名檢舉案，新增第一關先由校長召開初篩會議，專業人才庫專家、教師及家長代表三名委員（不包括校長）投票決定是否進入校事會議，第二關進入校事會議的案件，校長擔任主席且具有表決權。

新制也明確規範校事會議僅處理教師法所定達停解聘之不適任案件，例如涉體罰霸凌、教學不力致無法勝任等；若屬考核懲處事項，則回歸教師成績考核機制處理，落實案件分流，並強化程序保障與保密責任，且新增輔佐人制度，另對平反確定的教師，教育部正研議支持補助機制。

教團批新制讓會議淪為獵巫現場

但教師團體砲聲隆隆，全教總理事長侯俊良痛批，新制使教育體制淪為「法律割喉戰」，校事會議淪為「獵巫現場」。

全教總法務中心主任林金財直批，新制讓校長有權召開初篩會議，卻為了避免被質疑濫權而不讓校長參與表決，使校長有權無責如同「巨嬰」，今日將赴教育部抗議。

全教產也批評，仍有校長濫權無解、冤案賠償機制未定、不適任調查人員退場機制未定等問題，友善校園淪為口號。

