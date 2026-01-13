為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    自由日日Shoot》農業部、北市府持股相當 北農改選紛爭不斷

    2026/01/13 05:30 記者蔡愷恆、劉力仁／台北報導
    台北農產運銷公司董事席次及總經理人事成為各方角力，引起許多爭議與風波。（賀料照）

    台北農產運銷公司董事席次及總經理人事成為各方角力，引起許多爭議與風波。（賀料照）

    台北農產運銷公司是官股與民股混合的民營公司，負責大台北地區的蔬果運銷，有「北台灣的冰箱」之稱，由農業部、台北市政府、各級農會、農產品販運商及青果運銷社共同持股，其中以農業部和北市府各持廿二．七六％比例最高。董事席次及總經理人事成為各方角力，引起許多爭議與風波。

    二〇一六年四月份，時任台北市長柯文哲，撤換原本任命的北農董事長許長仁，讓許長仁有意進行的時任總經理韓國瑜解任案，以及農業委員會（現為農業部）和民進黨屬意的接任人選卡關；隔年一月，韓國瑜因投入中國國民黨主席選舉而辭職，六月間北農宣布董事長由時任北市副市長陳景峻接任，總經理由吳音寧接任，但吳上任後因國民黨的不滿不斷被針對。二〇一八年十二月底，吳音寧職務被解除，近三年的北農人事紛爭才暫告結束。

    北農慣例是由台北市府推派董事長、農業部指派總經理，雙方合作分別管運銷及產地，共同合作把關，確保產地農民及台北市民的權益；但二〇二三年改選時，台北市長蔣萬安不與農委會合作，反而和前雲林縣長張榮味的全國農會系統合作，農委會認為有違慣例，與青果社代表退席流會。

    最終由台北市政府全面拿回經營權，前金門縣長楊鎮浯任董事長、前高雄市政府農業局長吳芳銘任總經理；廿三席董事中，台北市政府拿下五席、農委會七席、民股五席、全國農會四席及青果運銷社二席。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播