自由日日Shoot》農業部、北市府持股相當 北農改選紛爭不斷

台北農產運銷公司是官股與民股混合的民營公司，負責大台北地區的蔬果運銷，有「北台灣的冰箱」之稱，由農業部、台北市政府、各級農會、農產品販運商及青果運銷社共同持股，其中以農業部和北市府各持廿二．七六％比例最高。董事席次及總經理人事成為各方角力，引起許多爭議與風波。

二〇一六年四月份，時任台北市長柯文哲，撤換原本任命的北農董事長許長仁，讓許長仁有意進行的時任總經理韓國瑜解任案，以及農業委員會（現為農業部）和民進黨屬意的接任人選卡關；隔年一月，韓國瑜因投入中國國民黨主席選舉而辭職，六月間北農宣布董事長由時任北市副市長陳景峻接任，總經理由吳音寧接任，但吳上任後因國民黨的不滿不斷被針對。二〇一八年十二月底，吳音寧職務被解除，近三年的北農人事紛爭才暫告結束。

北農慣例是由台北市府推派董事長、農業部指派總經理，雙方合作分別管運銷及產地，共同合作把關，確保產地農民及台北市民的權益；但二〇二三年改選時，台北市長蔣萬安不與農委會合作，反而和前雲林縣長張榮味的全國農會系統合作，農委會認為有違慣例，與青果社代表退席流會。

最終由台北市政府全面拿回經營權，前金門縣長楊鎮浯任董事長、前高雄市政府農業局長吳芳銘任總經理；廿三席董事中，台北市政府拿下五席、農委會七席、民股五席、全國農會四席及青果運銷社二席。

