自由日日Shoot》交付委託書才能領回饋金 全國農會疑威脅基層 綁架北農改選

由雲林張家掌控的中華民國農會發文給各基層地方農會的公文，要求須繳交北農改選委託書，並作為提撥回饋金依據（該回饋金來源為各農會繳給全國農會的手續費）。 （記者楊媛婷翻攝）

由中華民國農會（全國農會）、雲林張家掌握的台北農產運銷公司（北農）預計今年六月改選，該會上月底發公文給各基層農會，要求須交付北農改選委託書，才可領取原本應得的回饋金，引起外界嘩然，質疑該會作法是鴨霸綁架選舉、剝削農民。民進黨立委劉建國指出，此舉已是威脅，企圖影響北農董事會改選結果，呼籲檢調和農業部立即啟動調查是否違法。

劉建國質疑雲林張家介入

北農負責大台北地區的蔬果運輸，掌控全國地區蔬果消費最大市場，拍賣價有全國蔬果價格定錨作用，北農董事會共廿三名董事，上次股東會改選於二〇二三年六月舉行，當時蔣萬安市府和前雲林縣長張榮味（雲林張家）代表的全國農會結合民股獲十四席，農業部推舉人選當選九席；自北市府與雲林張家掌控北農後，菜價屢創歷史新高，也有農民反映品項良好的蔬菜風災後卻拍得低價。

北農股東會將於今年六月再次舉行，各基層農會有零星北農股份，知情人士指出，雲林張家掌控的全國農會為確保贏得席次，上月廿九日發文給各農會，以「團結」為由，要求各基層農會必須提供改選委託書，並以繳交與否做為未來提撥回饋金依據。

回饋金來自各農會繳交手續費

據了解，回饋金為各基層農會繳給全國農會手續費金額的廿％，依全國農會去年收取情形估算，應付給地方農會的回饋金額約一四三五萬元。

知情人士直指，全國農會為讓雲林張家持續掌控北農，竟利用回饋金要脅基層農會繳交改選委託書，不聽話的就分不到，因許多基層農會規模小，回饋金非常重要，痛批雲林張家為求鞏固權勢，直接剝削農民。

全國農會總幹事否認剝削農民

雲林縣長張麗善夫婿、張榮味妹婿、全國農會總幹事張永成表示，該說法偏頗，農會是農會，非農業部的農會，認為回饋金為全國農會自有財源，「怎會有剝削農民說法？」

劉建國強調，張家長期掌握農會系統，把農會當成自己的家族勢力在經營，如今更明目張膽企圖把手深入北農董事會改選，呼籲檢調系統和農業部應該針對全國農會此舉是否違法立即啟動調查，確保基層農會的權益及北農董事會改選的公平性。

