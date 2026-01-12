為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    菜價低 屏東花椰菜、玉米也開放自採

    2026/01/12 05:30 記者葉永騫／屏東報導
    好大顆的花椰菜，一顆只要50 元。（記者葉永騫攝）

    好大顆的花椰菜，一顆只要50 元。（記者葉永騫攝）

    屏東近來天氣穩定，各種農產品紛紛盛產，高麗菜因產量太多，一顆自採只賣二十元，大白菜自採十元，連很少人種植的花椰菜價格也不高，屏東市莊姓農民更開放種植的白花椰菜供民眾自採，一顆五十元，吸引民眾前往採摘。

    屏東莊姓女農民表示，農民都是靠老天吃飯，選對種植的農產品可以賺錢，選錯就可能賠錢，在二期稻作後，有人選擇種紅豆，有人選擇種蔬菜，但今年紅豆價格一度跌到每台斤四十二元，現在回升到四十六元，但收益還是不高，但是比種菜好，去年她種植高麗菜產量太多大跌，今年她就不種高麗菜，結果高麗菜重蹈覆轍在這個時間又大跌，一顆自採只剩二十元。

    她改種白花椰菜，雖然時間較長得超過三個月，但長得很大顆，品質相當好，只要水煮就能吃，非常嫩，但因為裝箱不易，因此她決定開放民眾自採，每顆五十元，她種植在屏東市歸來歸禮巷附近，種植大約一分地，由於沒有噴藥，成熟後只能維持一個星期，要買得把握時間。

    另外，萬丹鄉最近也因為高麗菜、白菜盛產，因此在萬丹鄉也有農民提供自採，每顆賣十元或二十元，另外竹田鄉也有農民開放園區供民眾自行採摘，玉米特價一百元約七根，茼蒿、四季豆等蔬菜一把二十元，屏東成了假日的開心農場。

    蔬菜價格低，農民開放菜園讓民眾自採。（記者葉永騫攝）

    蔬菜價格低，農民開放菜園讓民眾自採。（記者葉永騫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播