菜價低 屏東花椰菜、玉米也開放自採

好大顆的花椰菜，一顆只要50 元。（記者葉永騫攝）

屏東近來天氣穩定，各種農產品紛紛盛產，高麗菜因產量太多，一顆自採只賣二十元，大白菜自採十元，連很少人種植的花椰菜價格也不高，屏東市莊姓農民更開放種植的白花椰菜供民眾自採，一顆五十元，吸引民眾前往採摘。

屏東莊姓女農民表示，農民都是靠老天吃飯，選對種植的農產品可以賺錢，選錯就可能賠錢，在二期稻作後，有人選擇種紅豆，有人選擇種蔬菜，但今年紅豆價格一度跌到每台斤四十二元，現在回升到四十六元，但收益還是不高，但是比種菜好，去年她種植高麗菜產量太多大跌，今年她就不種高麗菜，結果高麗菜重蹈覆轍在這個時間又大跌，一顆自採只剩二十元。

請繼續往下閱讀...

她改種白花椰菜，雖然時間較長得超過三個月，但長得很大顆，品質相當好，只要水煮就能吃，非常嫩，但因為裝箱不易，因此她決定開放民眾自採，每顆五十元，她種植在屏東市歸來歸禮巷附近，種植大約一分地，由於沒有噴藥，成熟後只能維持一個星期，要買得把握時間。

另外，萬丹鄉最近也因為高麗菜、白菜盛產，因此在萬丹鄉也有農民提供自採，每顆賣十元或二十元，另外竹田鄉也有農民開放園區供民眾自行採摘，玉米特價一百元約七根，茼蒿、四季豆等蔬菜一把二十元，屏東成了假日的開心農場。

蔬菜價格低，農民開放菜園讓民眾自採。（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法