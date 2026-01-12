（台東）好水種出海端米 盼打造自有品牌

海端鄉生產的稻米更接近孕育池上米的水源頭，但無法參加相同比賽。（記者黃明堂攝）

台東縣池上米名滿天下，但鮮少有人知道，鄰近的海端鄉稻米產銷班，耕作環境與池上實屬同一水系，甚至更貼近水源頭，但因行政區劃限制，這群隸屬池上鄉農會的海端農民，長期以來卻無法參與池上米的認證與品質競賽。海端鄉稻米產銷班發出基層心聲，希望建立屬於海端自己的品牌與競賽機制。

海端鄉位居中央山脈山腳，其稻田多灌溉自新武呂溪的最上游。這條溪流正是孕育池上米的生命線。從地理條件來看，海端米直接引灌未經污染的純淨山泉，礦物質豐富，同樣具備縱谷地區的大溫差環境，有利於澱粉累積。海端耕地海拔略高，空氣清新，稻米生長環境條件完全不輸池上。

儘管海端鄉稻米產銷班在行政上隸屬池上鄉農會，但受限於現行產地證明標章制度，海端農民生產的優質米始終無法冠上「池上米」標誌，更無法參加象徵米界最高榮譽的池上米王競賽。

海端稻米產銷班前天辦聯合工作檢討會議，第十九班班長王瑋樺表示，「我們真的很努力很用心的經營產銷班所有事務，靠天吃飯的辛苦農民需要好好地被對待，也希望被看見」。

立委陳瑩出席會議，鼓勵海端打造自有稻米品牌，結合布農族的文化與地方特色，未來不會輸給池上鄉。

