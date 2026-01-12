美東青年北港訪廟 讚台灣信仰自由

9名美東地區青年11日到北港鎮參拜朝天宮，並由廟方落地招待，帶領踏巡北港各處景點。 （記者李文德攝）

美東中文學校協會首次舉辦為期十天「媽祖深度探索之旅」，九名美東地區青年昨至北港鎮參拜朝天宮，廟方接待參訪各處景點。其中熱愛台灣文化的美國家庭「白家姐妹」也參與。大姐白琳感動地說，台灣宗教文化信仰自由，是學習中國政治史的她感受最不同的差異。

協會會長林美華表示，前年朝天宮董事長蔡咏鍀到紐約參訪，雙方相談甚歡因此促成文化之旅。過去當地認識台灣都是以珍珠奶茶為起點，但台灣宮廟文化更可以代表台灣生命力展現，此次成員匯集英國牛津大學、紐約大學等十八至卅歲大學生及研究生，更有熱愛台灣文化的美國家庭「白家五姐妹」參與，希望透過十天參訪，希望讓年輕人了解台灣信仰的力量。

請繼續往下閱讀...

參訪團到北港朝天宮參拜，由常務董事林恒毅陪同參拜，廟方帶領一行人走訪當地景點。林恒毅表示，希望貴客們體會台灣宗教文化之美，在國際舞台也能成為台灣、媽祖文化代言人。

白琳表示，曾待中國兩年半，當地廟宇主要由政府管控，反而讓人覺得廟宇如同博物館，但台灣宗教信仰自由，不分年齡層都可走進參拜，且台灣民主轉型時，廟宇體系更是扮演重要角色。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法