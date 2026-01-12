為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    彰化基層選舉 今起領表登記

    2026/01/12 05:30 記者張聰秋／彰化報導
    本屆彰化縣議員54席，今年五合一選舉，已有8人佈局換跑道，擬參選鄉鎮長。（記者張聰秋攝）

    今年底五合一選舉，民進黨彰化縣黨部啟動縣議員、鄉鎮市長、市鄉鎮民代表、村里長的提名作業，今（十二日）天起到週五（十六日）受理領表登記，下屆縣議員十個選區共提名二十四席，縣黨部強調，若登記人數超過提名名額且協調未果，將啟動全民調初選，以排名決定提名人選。

    下屆議會席次 由54席增為55席

    下屆縣議會席次將由現行五十四席增為五十五席，新增一席山地原住民席次，第十選區正式成立；原第一區彰化區減少一席，第四選區員林區增加一席。本屆民進黨在縣議會占有十七席，這次提名二十四席。

    目前表態參選及傳聞人選，以彰化最可能出現「登記大於提名」情況，初選機率高，該區下屆席次減為十二席，但向來參選人數眾多，是一級戰區。民進黨已有七人表態參選，包括現任縣議員許雅琳、楊子賢、李成濟、黃柏瑜、莊陞漢，以及彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明轉換跑道投入選戰。

    政壇人士分析，一旦進入初選，林世賢挾人口最多的本命區優勢，仍具熱度；林世明則需跨區爭取彰化市與花壇選票。楊子賢口才與服務兼備；黃柏瑜有醫界背景支持；莊陞漢為立委黃秀芳核心幕僚，基層實力扎實；李成濟口碑與形象俱佳。在女性保障席次的前提下，形成六名男性搶四席局面，初選競爭勢必激烈。

