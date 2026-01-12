為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    名間「松嶺之星」景觀塔 試燈

    2026/01/12 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    名間鄉「松嶺之星」景觀塔主體結構已完成，縣府日前進行發光球體試燈。（南投縣府提供）

    南投縣名間鄉松柏嶺正在施工的「松嶺之星」高空景觀塔，預計今年四月完工、年底營運，縣政府近期在塔頂LED發光球體試燈，入夜展現璀璨光芒，惟觀察圓頂卻出現多個細小傘狀結構，乍看猶如冒出「螢光菇」；縣府回應，圓頂的細小構造物是避雷針，透過白天空拍就可一目了然，未來塔頂球體也會配合節慶，展現不同光雕主題。

    ４月完工驗收 年底開放營運

    縣府表示，「松嶺之星」景觀塔高達五十公尺，塔頂則有LED發光球體，塔柱環繞兩道螺旋階梯，展現「雙龍搶珠」設計語彙，目前主體結構已完成，現進行內部電梯、扶手等裝修工程，四月完工將辦理驗收，預計年底開放營運。

    近期發光球體也在進行試燈，夜晚可見LED光球綻放光芒，展現景觀塔的夜間之美，圓頂上的細小傘狀結構，實際上是避雷針，因應球形結構設有四支，未來塔頂光球也會配合節慶展現主題光雕，呼應景觀塔的觀光特性，且因光球高度高，距離附近茶園相當遠，不會有光害問題。

    名間鄉「松嶺之星」景觀塔主體結構已完成。（南投縣府提供）

