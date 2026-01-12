為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    霧峰步道、公廁改善 春節前完工

    2026/01/12 05:30 記者陳建志／台中報導
    台中霧峰納入參山處管轄後，推動首項改善遊憩環境工程，整修立法院民主議政園區的人行步道。（記者陳建志攝）

    交通部觀光署前年十一月正式將霧峰觀光廊帶納入參山國家風景區管理處管轄，地方都期待能帶動霧峰的觀光發展，參山處在歷經規劃後，去年底首次推動「阿罩霧地區公共服務設施改善工程」，首先改善立法院民主議政園區的步道和公廁，今年則將持續推動議政園區沿著阿罩霧圳的步道，以及霧峰光復新村的停車空間與自行車道優化，重現花園城市之美。

    參山處長曹忠猷表示，為了改善霧峰的遊憩環境，從去年開始進行規劃，並在去年底推動首項改造工程，斥資近二千萬元將立法院民主議政園區原本不平整的步道和老舊廁所翻新，讓民眾來這裡休憩不論推輪椅、推嬰兒車都能暢行無阻，工程預計二月農曆年前完工。

    參山處工務科長孫宜卉表示，除針對立法院議政園區人行步道進行改善，目前也規劃從議政園區，沿著阿罩霧圳闢設步道銜接阿罩霧公園，配合市府的公墓轉型公園計畫，串聯議政園區、霧峰林家花園等景點。

    此外，針對光復新村，參山處目前已和九二一地震教育園區完成協調，將針對新生路的空地進行綠美化並闢設停車場，另外也將完善導覽指標，並將自行車道延伸、優化，盼重現花園城市之美。

