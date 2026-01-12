中捷工程專業人力 缺口達4成

台中市長盧秀燕曾稱台中捷運要「七線齊發」，但捷工局成立一年還找不足人力。（記者黃旭磊攝）

議員指盧秀燕的「七線齊發」只是紙上談兵 捷工局：會分階段進用人力

台中市長盧秀燕曾於市政會議稱台中捷運建設全速推進，要「七線齊發」進入大台中捷運時代，卻因工程專業人力缺口達四成引發工程品質斷層疑慮，民進黨台中市議員陳俞融指出，台中市捷運工程局成立週年，在職僅九十三名、人力到位六成「七線齊發只是紙上談兵」；捷工局強調，會依各路線實際推動進度，分階段進用人力。

編制員額158名 在職僅93人

捷運工程局於去年一月一日元旦揭牌，民進黨市議員江肇國曾查出，六大科室竟全數沒有正式科長，包括綜合規劃科、工程管理科、土木建築科、機電工程科、土地開發科及資財用地科全由股長代理，形同空殼局處，這次又被陳俞融發現，核定編制員額一五八名，目前在職僅九十三人，工程專業人力嚴重不足。

如何確保各路線如期如質推動

陳俞融批評，捷運藍線機電開工，以及綠線延伸、橘線、紅線等可行性研究或綜合規階段，目前僅靠九十三名先行部隊支撐龐大行政與工程壓力，以最終員額一五八人來看，目前人力到位率僅約五十九％、近六成，這種「小馬拉大車」現況如何確保各路線如期如質推動？

陳俞融說，目前全國面臨嚴重土木、機電人才荒，公務體系薪資結構雖比照四都捷運工程局，發放「重大交通工程機關職務加給」，但民間工程產業高薪搶人，公職吸引力顯然已大幅下降。

中捷目前有藍線、綠線延伸大坑及彰化、機場捷運橘線、捷運藍線延伸太平、屯區捷運環狀紫線、捷運崇德豐原紅線及捷運橘線延伸海線地區，七線逐步進行可行性研究、綜合規劃等階段，其中以中捷藍線進入設計施工階段，進度最快。

捷工局長蘇瑞文坦承人員不好找

捷工局長蘇瑞文證實「找不到人」，坦承人員不好找，預計二月土建科與工管科長會先補齊，其他科室可能要一段時間才可全員補齊。強調依規劃、設計、發包及施工等不同階段，所需專業人力配置不同，將依各路線實際推動進度，分階段進用所需人力，以符合工程管理實務。

