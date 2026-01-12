新北藥事服務 2人獲特殊貢獻獎

新北市長侯友宜與新北市藥事服務獎得獎藥師合影。 （記者黃政嘉攝）

新北市府昨舉辦藥事服務獎頒獎典禮暨藥師節慶祝大會，其中藥師羅雅貞執行長照居家訪視，視病如親，藥師田昇達將藥學實務結合智慧技術，降低給錯藥的風險，二人均獲得「特殊貢獻獎」。市長侯友宜頒獎給十二位在臨床與社區領域奉獻的藥師，盼激勵藥事人員保持專業服務的熱忱與動力。

任職於天賜藥局的羅雅貞，長期深耕社區鄰里，將藥局功能延伸至巷弄長照C據點，服務近千人次，長期執行居家訪視與藥物整合服務，將「視病如親」的理念轉化為具體的照護行動。羅雅貞說，獲獎成為她執業滿廿五年的禮物，藥師的職業帶給她豐富與充滿創意的人生。

田昇達任職於亞東紀念醫院，積極將藥學實務與智慧技術結合，推動建置多項臨床資訊化工具，大幅提升臨床決策效率與精準度，更有效降低給藥錯誤的風險。他提到，感謝家人給予支持，讓他得以兼顧專業和學業，未來仍會以人為本，以專業為責任。

這屆得獎者還有獲得臨床服務傑出獎的劉育伶、翁苡芳、林申樺、吳駿誼、顏怡婷；社區服務卓越獎的黃瑞裕、陳佳卿、陳文英、王靖傑、陳美玲。

