通勤3小時 吳紀萱就業服務耐操

林口就業服務站督導吳紀萱，時刻充滿正能量。（記者賴筱桐攝）

新北市林口就業服務站督導吳紀萱，每天上班從板橋出發，先搭捷運環狀線轉乘桃園機場捷運，在林口站下車後，再騎YouBike或走路到就服站，通勤時間至少一個半小時起跳，來回需耗費三小時，一般人可能避之唯恐不及，她卻甘之如飴，還說「我每天都走一萬步以上，很有成就感」，充滿正能量的她，成為身障求職者的支柱。

吳紀萱就讀東吳大學中文系，對政治事務感興趣，雙主修政治系，畢業後曾到立法院擔任法案助理，幫市議員打過選戰，經歷早晨送車、拜廟、掃街、掃市場、晚間演講，以及半夜被老闆叫醒寫新聞稿，養成她耐操、「廿四小時On Call」的工作態度。

「青年全方位」 幫助穩定就業

後來吳紀萱到中央大學法律與政府研究所攻讀碩士，再到板橋就服站擔任約聘人員，負責「青年全方位」方案開發與訪視，協助畢業後求職不順利的青年，找出興趣與長遠發展的工作，並陪伴輔導三個月，幫助青年穩定就業。

協助身障者 義務製作簡報

另一項業務是身障就業服務，工作內容包括開發企業進用意願，協助身障者進入職場。吳紀萱說，她有聽語障家人，深感身障者就業不易，她鎖定內湖、汐止、鶯歌科技公司的求才訊息，總共打五十幾通電話，成功開拓虎門科技、綠界科技等企業，願意聘僱視障按摩師到公司服務，至今她仍義務為近十位視障者製作簡報，協助更新企業履歷。

