為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    光復截肢翁洪災險滅頂 門諾相助站起來

    2026/01/12 05:30 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮光復鄉徐姓退伍軍官因病截肢，去年歷經洪災生死關頭後，門諾醫院一路相伴，幫助找回生活的力量。（門諾醫院提供）

    花蓮光復鄉徐姓退伍軍官因病截肢，去年歷經洪災生死關頭後，門諾醫院一路相伴，幫助找回生活的力量。（門諾醫院提供）

    花蓮縣光復鄉徐姓退伍軍官因糖尿病雙腳截肢，去年九二三光復洪災一度陷入滅頂危機，所幸被擔任消防員的姪子抱上屋頂救回，歷經生死關頭後，門諾醫院一路陪伴，從急性醫療照護到重製義肢與復健訓練，一步步找回生活力量，他說：「重新站起來的感覺真好！」

    重製義肢、復健 找回生活力量

    門諾醫院指出，六十六歲徐阿伯曾是軍官，退伍後人生接連遭逢考驗，二十年前確診糖尿病影響血液循環，前年右腳因嚴重缺血須截肢，不到一年，左腳腳趾壞死，病變蔓延，醫療團隊評估若延誤治療，恐引發敗血症，於是再次進行截肢手術，短短二年阿伯接連失去雙腿。

    去年徐阿伯在門諾醫院完成右側義肢製作，靠拐杖支撐練習行走；左腳截肢後，等待傷口復原，義肢矯具團隊準備為他打造一副完整義肢，不料發生堰塞湖潰決，雖然徐阿伯夫妻在姪子搶救下保住性命，但義肢、家具與生活用品全被洪水沖走。

    門諾醫院表示，院方協助徐阿伯夫婦轉至護理之家，安排獨立套房，並提供二十一天喘息住院照護。

    徐阿伯表示，重新開始心裡難免不安，「但至少還活著」。在義肢矯具師與治療師陪伴下，協助阿伯再度穿上義肢站起、走路，期待生活早日步入正軌。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播