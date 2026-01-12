光復截肢翁洪災險滅頂 門諾相助站起來

花蓮光復鄉徐姓退伍軍官因病截肢，去年歷經洪災生死關頭後，門諾醫院一路相伴，幫助找回生活的力量。（門諾醫院提供）

花蓮縣光復鄉徐姓退伍軍官因糖尿病雙腳截肢，去年九二三光復洪災一度陷入滅頂危機，所幸被擔任消防員的姪子抱上屋頂救回，歷經生死關頭後，門諾醫院一路陪伴，從急性醫療照護到重製義肢與復健訓練，一步步找回生活力量，他說：「重新站起來的感覺真好！」

重製義肢、復健 找回生活力量

門諾醫院指出，六十六歲徐阿伯曾是軍官，退伍後人生接連遭逢考驗，二十年前確診糖尿病影響血液循環，前年右腳因嚴重缺血須截肢，不到一年，左腳腳趾壞死，病變蔓延，醫療團隊評估若延誤治療，恐引發敗血症，於是再次進行截肢手術，短短二年阿伯接連失去雙腿。

去年徐阿伯在門諾醫院完成右側義肢製作，靠拐杖支撐練習行走；左腳截肢後，等待傷口復原，義肢矯具團隊準備為他打造一副完整義肢，不料發生堰塞湖潰決，雖然徐阿伯夫妻在姪子搶救下保住性命，但義肢、家具與生活用品全被洪水沖走。

門諾醫院表示，院方協助徐阿伯夫婦轉至護理之家，安排獨立套房，並提供二十一天喘息住院照護。

徐阿伯表示，重新開始心裡難免不安，「但至少還活著」。在義肢矯具師與治療師陪伴下，協助阿伯再度穿上義肢站起、走路，期待生活早日步入正軌。

