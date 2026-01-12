利澤焚化廠回饋金動支解套 暫緩圍廠

宜縣環保局同意五結鄉公所使用剩餘款 支應在地經費需求

宜蘭縣利澤焚化廠爆發回饋金爭議，五結鄉地方人士原訂昨天發起圍廠抗爭，經過縣府環保局協商，同意五結鄉公所動支前二年的回饋金剩餘款，支應在地經費需求，抗議群眾決定暫緩圍廠，一觸即發的垃圾大戰暫告解除。

利澤焚化廠今年編列四千三百萬元營運回饋金，因分配談不攏，宜蘭縣議會決議暫緩動支，引發反彈聲浪，五結鄉地方人士八日到廠拉白布條抗議，要求縣府提出合理解決方案，否則不排除十一日圍廠抗爭。環保局事後緊急滅火，讓此事出現轉折。

議員建議自治條例修訂 選後再談

五結鄉長沈德茂證實，公所九日接獲環保局電子公文，同意鄉公所動支焚化廠回饋金剩餘款九三五萬元，其中半數可動用到三月就用完，環保局應妥善處理回饋金爭議，避免發生圍廠抗爭。

在地的宜蘭縣議員簡松樹說，今年適逢選舉年，現在修訂宜蘭縣區域性垃圾資源回收（焚化）廠營運回饋自治條例，容易受到選舉因素干擾，各方意見擺不平，他建議選後最新民意出現再來談，比較能產生共識。

依照自治條例現行回饋比例，五結鄉公所三十％、五結鄉成興村四十％，五結鄉利澤村、季新村、蘇澳鎮龍德里、頂寮里各七．五％，多名議員希望擴大回饋村里，要求縣府修正自治條例，送議會審議通過才能動支回饋金。

環保局長許嘉琦說，環保局去年八月修訂一版草案，目前回饋對象包括五結鄉公所加五村里比例占七十五％，新增村里二十五％，第二版朝向八十％及二十％比例分配，已發文五結鄉公所可動支焚化廠回饋金剩餘款，將持續協調化解歧見。

