為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    楓葉紅了 石門水庫槭林公園浪漫

    2026/01/12 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    石門水庫南苑及中線槭林公園道路，可欣賞楓紅美景。（北水分署提供）

    石門水庫南苑及中線槭林公園道路，可欣賞楓紅美景。（北水分署提供）

    冬日的石門水庫相當詩情畫意，園內種植逾三千棵楓、槭樹，是熱門的賞楓景點，目前楓葉雖已轉紅，但受東北季風影響落葉多，而園區內栽種三百多株梅樹，近期因天氣寒冷已陸續綻放，吸引許多遊客前來賞梅。

    水利署北區水資源分署表示，每到秋冬季節，石門水庫湧入賞楓遊客，區內種植的青楓與槭樹轉為浪漫艷紅，景色不輸高海拔山脈，但一月初石門水庫吹東北風，楓葉雖轉紅卻落葉多，今年楓葉也有相同落葉狀況，目前在園區南苑及中線槭林公園道路，可看到楓紅美景，景色相當宜人。

    三百多棵梅樹也開花

    北水分署指出，園區另栽種三百多棵梅樹，近期因天氣寒冷，梅花已陸續綻放，建議遊客可從園區溪洲公園、中線及高線附近步道觀賞盛開的梅花，賞花地點主要在槭林公園；梅花愈冷愈開花，白色小花朵掛滿枝頭，漫步在花朵盛開的步道，空氣中蘊含著清雅的梅花香，有如人間仙境、美不勝收。

    北水分署表示，石門水庫目前為滿水位狀態，歡迎民眾造訪賞花、搭船看湖光山色，可將車輛停在溪州轉運站再搭接駁車或是直接開進園區，年節期間也適合全家大小走春。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播