楓葉紅了 石門水庫槭林公園浪漫

石門水庫南苑及中線槭林公園道路，可欣賞楓紅美景。（北水分署提供）

冬日的石門水庫相當詩情畫意，園內種植逾三千棵楓、槭樹，是熱門的賞楓景點，目前楓葉雖已轉紅，但受東北季風影響落葉多，而園區內栽種三百多株梅樹，近期因天氣寒冷已陸續綻放，吸引許多遊客前來賞梅。

水利署北區水資源分署表示，每到秋冬季節，石門水庫湧入賞楓遊客，區內種植的青楓與槭樹轉為浪漫艷紅，景色不輸高海拔山脈，但一月初石門水庫吹東北風，楓葉雖轉紅卻落葉多，今年楓葉也有相同落葉狀況，目前在園區南苑及中線槭林公園道路，可看到楓紅美景，景色相當宜人。

三百多棵梅樹也開花

北水分署指出，園區另栽種三百多棵梅樹，近期因天氣寒冷，梅花已陸續綻放，建議遊客可從園區溪洲公園、中線及高線附近步道觀賞盛開的梅花，賞花地點主要在槭林公園；梅花愈冷愈開花，白色小花朵掛滿枝頭，漫步在花朵盛開的步道，空氣中蘊含著清雅的梅花香，有如人間仙境、美不勝收。

北水分署表示，石門水庫目前為滿水位狀態，歡迎民眾造訪賞花、搭船看湖光山色，可將車輛停在溪州轉運站再搭接駁車或是直接開進園區，年節期間也適合全家大小走春。

