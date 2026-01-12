為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《苗縣道路命名及門牌編定自治條例修正》門牌新制3/5上路 沒掛、亂掛都罰

    2026/01/12 05:30 記者彭健禮／苗栗報導

    苗栗縣政府為因應現代建築型態之複雜情形及建築物日漸增加等因素，修正「苗栗縣道路命名及門牌編定自治條例」，去年底獲議會通過，自今年三月五日起，門牌未依規定張貼或脫落未補製張貼，將罰三百元，私設戶政未編定或與編定不符之門牌，將罰五千元，得連續處罰。

    最多罰5千元 得連續處罰

    縣府民政處指出，為因應現代建築型態之複雜情形及建築物日漸增加等因素，且原自治條例迄今逾七年未修正、不符現況，致使門牌管理欠缺周延，尤其原自治條例對於沒有門牌住戶，僅能發函勸導，並無強制力。

    民政處說，新制參考台北市、台中市自治條例規定，沒有門牌或私設戶政未編定或與編定不符的門牌，經戶政事務所通知建築物所有權人、現住人或管理人限期改善，屆期未改善，沒有門牌罰三百元，私設戶政未編定或與編定不符的門牌罰五千元，均可連續處罰。

    此外，民政處表示，門牌並不一定要公發藍底白字鐵牌，允許自製特色門牌。門牌釘掛位置規定在正門左上方，或明顯易見適當位置，如無適當位置或無法釘掛者，應在大門上方適當高度位置繪製門牌標誌，大門上無適當位置繪製時，得在所掛招牌左下角處，書寫道路名牌門牌號碼。

    新制將於三月五日實施，民政處說，民眾若有相關問題可洽詢各鄉鎮市戶政事務所。

