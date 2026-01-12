為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    士林「蛋黃區」加「大」 交工處︰代表路口4方向

    2026/01/12 05:30 記者董冠怡／台北報導
    士林區大南路、通河東街口圓環中心的「大」，代表大南路以及進出圓環的四個方向。（取自交通局長謝銘鴻臉書）

    士林區大南路、通河東街口圓環中心的「大」，代表大南路以及進出圓環的四個方向。（取自交通局長謝銘鴻臉書）

    台北市士林區大南路、通河東街口，上週出現醒目的黃色標線型圓環，民眾拍照上網求解，「另類蛋黃區」引起熱烈討論，打趣留言「以為是停直升機的，差一個H標誌！」居民假日經過發現，中間多了白色「大」字更是滿頭問號。交通管制工程處回應，「大」代表大南路以及進出圓環的四個方向，目前紅綠燈號誌已關閉停用，須以圓環方式行駛。

    交工處表示，該處原為四岔路口並以號誌管制，為了降低人車流動線交織和行車速度，邀集相關單位討論後，配合路面更新工程陸續調整，完成繪設進出動線，紅綠燈停用，進入圓環前，必須禮讓環內車輛先行後方能駛入，並沿圓環中心車行方向駛出圓環。

    交工處指出，周邊已設阻隔及引導設施，圓環中心加裝交通桿，進入圓環路口處，增設圓環遵行方向標誌，同步停止紅綠燈運作，改採圓環管制，並說明「大」字是指大南路與四個指涉的方向，外圈給大車轉彎軌跡內輪差使用。圓環車道寬五．七米，路口設計時有套繪大車軌跡，且經現場觀察車輛通行，並無問題，會持續蒐集地方反饋改善。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播