士林「蛋黃區」加「大」 交工處︰代表路口4方向

士林區大南路、通河東街口圓環中心的「大」，代表大南路以及進出圓環的四個方向。（取自交通局長謝銘鴻臉書）

台北市士林區大南路、通河東街口，上週出現醒目的黃色標線型圓環，民眾拍照上網求解，「另類蛋黃區」引起熱烈討論，打趣留言「以為是停直升機的，差一個H標誌！」居民假日經過發現，中間多了白色「大」字更是滿頭問號。交通管制工程處回應，「大」代表大南路以及進出圓環的四個方向，目前紅綠燈號誌已關閉停用，須以圓環方式行駛。

交工處表示，該處原為四岔路口並以號誌管制，為了降低人車流動線交織和行車速度，邀集相關單位討論後，配合路面更新工程陸續調整，完成繪設進出動線，紅綠燈停用，進入圓環前，必須禮讓環內車輛先行後方能駛入，並沿圓環中心車行方向駛出圓環。

交工處指出，周邊已設阻隔及引導設施，圓環中心加裝交通桿，進入圓環路口處，增設圓環遵行方向標誌，同步停止紅綠燈運作，改採圓環管制，並說明「大」字是指大南路與四個指涉的方向，外圈給大車轉彎軌跡內輪差使用。圓環車道寬五．七米，路口設計時有套繪大車軌跡，且經現場觀察車輛通行，並無問題，會持續蒐集地方反饋改善。

